新华社北京3月15日电（记者马卓言、成欣）针对有报道称，美国总统拜登致函邀请有关国家领导人主持第二届“领导人民主峰会”其中一场全体会议，外交部发言人汪文斌15日表示，这个所谓的“民主峰会”其实是反民主的。事实一再证明，美国导演的所谓“民主大片”从来不是世界的福音，而是动荡的祸根。

汪文斌是在当日例行记者会上回答有关提问时作上述表示的。

汪文斌说，这个所谓的“民主峰会”其实是反民主的。一年多前，美国打着“民主”旗号举办所谓“领导人民主峰会”，公然以意识形态划线，在世界上制造分裂，成为亵渎和践踏民主精神的一场闹剧，充分暴露了美国“假民主、真霸权”的实质，遭到许多国家批评和反对。

汪文斌说，美国一些人自诩“民主灯塔”，但美国的民主究竟成色几何？应该听听美国人民怎么说，也应该听听世界人民怎么说。根据皮尤研究中心有关调查，只有约五分之一的美国人信任美国联邦政府，处于历史最低区间，65%的美国民众认为大多数竞选公职的人旨在谋求个人利益。根据德国达利亚公司与全球民主联盟共同发布的报告，不到50%的美国民众认为美国是民主的，全球有43%的受访者认为本国民主受到美国威胁。“美国的民主连美国人民都取信不了，有什么资格对别国的民主指手画脚？”

汪文斌表示，面对自身与日俱增的“民主赤字”，美国不仅没有进行反思和改进，反而变本加厉在世界上强行兜售“美式民主”，借“推广民主”之名干涉他国内政、甚至不惜挑起战争。美国在拉美推行“新门罗主义”，在欧亚煽动“颜色革命”，在西亚北非策动“阿拉伯之春”，给多国带来持续不断的社会混乱和民不聊生的人权灾难。这样的“美式民主”反面教材比比皆是。事实一再证明，美国导演的所谓“民主大片”从来不是世界的福音，而是动荡的祸根。

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