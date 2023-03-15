人民网讯 联合国表示，局势动荡和经济持续恶化，三分之一的苏丹人需要人道主义援助。苏丹政府称，全国38%的儿童因营养不良而死亡。

据苏丹《苏丹论坛报》3月14日报道，苏丹卫生部副部长阿明周一表示，“全国36%的儿童发育迟缓，14%消瘦，38%的儿童因营养不良死亡。”阿明称，根据政府的统计报告，1岁至14岁年龄段占苏丹4560万人口的40.1%。营养不良是儿童和妇女面临的最突出问题之一。

《苏丹论坛报》引用联合国人道主义事务协调厅驻苏丹办事处3月底发布的报告说，局势动荡和经济不断恶化严重影响了数百万苏丹人的生活，今年有1550万人（占苏丹总人口的三分之一）需要人道主义援助，苏丹400万5岁以下儿童以及孕妇和哺乳期妇女严重营养不良，其中61.1万人面临严重的急性营养不良。

副部长阿明表示，卫生部正在通过预防和治疗服务与合作伙伴合作，努力实现全民健康，促进营养运动是实现这一目标的举措之一。阿明宣布，政府致力于改善营养结果和实施可持续发展目标，特别是消除饥饿和营养不良，卫生部预算的2%专门用于提供营养。（安国章）

(责编：燕勐、常红)