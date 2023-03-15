新华网北京3月15日电（何媛 侯强）近日，美国硅谷银行骤然倒闭引发金融市场恐慌，即便美国总统拜登发表讲话仍收效甚微，13日美股多家银行股停盘，多国“风声鹤唳”。专家认为，这场危机是美国政府货币、科技政策双重失误后反噬自身带来的恶果，其主要原因在于美联储激进的货币政策和美国政府滥施科技霸权。

3月10日，美国加利福尼亚州金融保护和创新局宣布，已依法接管硅谷银行，并指派美国联邦储蓄保险公司为硅谷银行进行清算管理，原因是硅谷银行流动性和清偿能力不足。这是2008年9月以来美国最大的银行关闭事件。

造成此次破产危机的根本原因，专家认为是美联储枉顾金融稳定，采取过激的货币政策，激进加息。在低息时代，硅谷银行把吸收的存款很多投资于美国国债等资产。随着美联储连续大幅度加息，硅谷银行所持债券等金融资产市价不断下跌，急于调整资产组合，但披露的亏损信息却引发储户恐慌，出现挤兑，最后被单日高达420亿美元的提款要求彻底压垮。

中国国际经济交流中心首席研究员张燕生认为，为应对新冠疫情，美联储动用“零利率+量化宽松”货币政策工具组合刺激经济，流动性泛滥，个人、企业手里多的钱都流向银行。硅谷银行在低利率时代做了当时合理的投资。“大水漫灌”引发严重通胀后，美联储转向激进加息政策，硅谷银行已经难以应对，只能面临破产厄运。

美国财政部长珍妮特·耶伦近日坦承，破产事件的“核心问题在于美国联邦储备委员会持续上调利率。”

张燕生说，美联储若罔顾金融稳定执意加息，未来一些中小银行可能会一个接一个连锁性出问题，叠加起来就是系统性问题，进而拖累大银行，危及美国的金融稳定。

硅谷银行危机还有一个较少被关注的深层原因：美国“脱钩断链”的逆全球化政策，正在反噬自身科技行业的发展。

今年年初以来，美国已有400余家科技企业裁员，人数超过11万人，科技企业也开始过紧日子。加之，美国大搞科技制裁、技术封锁、强化出口管制，严格投资审查等措施。美国科技政策让本国科技行业失去了最大的市场和强大的供应链，前景雪上加霜。

硅谷银行作为一家服务美国科创企业的银行，其破产固然有债市波动的原因，同时也是因为美国科创企业不景气造成的资金压力。

中国社会科学院美国研究所助理研究员马伟认为，相关科技政策对美国科技企业的经营形成巨大冲击。不少企业不得不削减与中国这个全球最大市场的业务往来。现在硅谷银行危机的背后其实是科技企业的资金危机和经营危机。

国务院发展研究中心世界发展研究所研究员丁一凡表示，更具有讽刺意味的是，科技制裁会令中国企业利益受损，但不致命；反观美国企业，却可能遭受致命打击。比如在芯片领域，中国是全球最大的芯片消费市场，不卖给中国，卖给谁呢？这招无疑是“搬起石头砸自己的脚”。

这一场突如其来的危机，揭示的不仅是过激的货币政策导致的金融风险，更是“脱钩断链”政策导致的科技行业衰落风险。

一夕破产，令人唏嘘。成立于1983年的硅谷银行，40年来，见证了美国科技创新的辉煌时刻。如今硅谷银行已倒闭，人们不禁要问：硅谷奇迹还能在美国科技霸权下续写辉煌吗？硅谷银行的命运是否又预示着硅谷的未来？

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