新华社马普托3月14日电（记者聂祖国）连日来，热带气旋“弗雷迪”持续影响马拉维、莫桑比克和马达加斯加，强降雨和强风天气造成洪灾、风灾、山体滑坡和泥石流等自然灾害，已导致三国220余人死亡，数万人流离失所。

马拉维灾害事务管理局14日通报说，热带气旋“弗雷迪”在该国南部地区引发灾害导致的死亡人数已升至190人，其中在受灾最严重的布兰太尔地区已造成158人死亡。

马拉维政府已为灾民设立57个临时安置营地，并将灾区学校停课时间延长至3月17日。马拉维总统查克维拉13日宣布南部灾区进入紧急状态，多部门已在当地开展联合救援行动。

目前，马拉维还遭受严重的霍乱疫情，截至13日已有1600余例霍乱死亡病例。联合国儿童基金会表示，热带气旋带来的强降雨或导致霍乱疫情恶化。

在莫桑比克，“弗雷迪”已造成至少20人死亡，目前仍有两万多灾民栖身于政府设立的临时收容所。

莫灾害风险管理和减灾局一名官员14日在莫中部赞比西亚省对媒体表示，该省有1800多所民房及14家医疗单位受损，9条路段的交通因洪水中断。

莫桑比克国家通讯社报道说，受风灾和水灾破坏，赞比西亚省、马尼卡省和索法拉省等中部三省共有11.6万名居民受停电影响。

在马达加斯加，“弗雷迪”已造成17人死亡，5个地区受灾，上万人流离失所。

世界气象组织说，2月6日被命名为“弗雷迪”的热带气旋形成于澳大利亚西北部印度洋海域，向西横穿印度洋，先后登陆马达加斯加、莫桑比克和马拉维。莫国家通讯社表示，持续一个多月的“弗雷迪”已成为有记录以来持续时间最长的热带气旋。（参与记者：彭立军、朱绍斌、凌馨）

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