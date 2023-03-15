“青岛西海岸新区—韩国首尔经贸合作推介会”在韩举行。青岛西海岸新区供图

人民网首尔3月15日电 （记者马菲）“青岛西海岸新区-韩国首尔经贸合作推介会”、“跨境电商合作企业签约仪式”及“西海岸新区全球海外仓资源共享联盟成立仪式”14日在首尔举行。 中国驻韩国大使馆经济商务处一等秘书胡晨沛、 三等秘书王迪、青岛（韩国）工商中心首席代表惠志光、中韩网红交流协会会长金泰希、中国在韩侨民协会副总会长金虎林、釜山华人华侨联合会会长朴永南及100余家韩国企业参加活动。

推介会上，为吸引韩国各大品牌商家与青岛西海岸新区企业开展深度外经贸合作，青岛西海岸新区针对新区的产业优势、外贸港口优势、营商环境、人才政策等进行了全面介绍。青岛西海岸新区保税物流中心对整个园区业务做了全面介绍，同时也将为韩国品牌在中国跨境电商全流程落地提供综合服务。30余家企业在“青岛西海岸新区-韩国跨境电商合作企业签约仪式”上成功签约。

海外仓是拓展国际市场的新型外贸基础设施，近年逐渐成为跨境电商竞争的焦点。目前，青岛西海岸新区已有16家企业的50余个海外仓加入青岛西海岸新区全球海外仓资源共享联盟，初步构建了覆盖六大洲、26个国家、44座主要城市的海外仓网络。

未来，青岛西海岸新区将立足产业集群、个性化服务平台等优势，依托全球海外仓共享资源网络，全面打造“产业带+跨境电商”一站式出海平台，推动制造业与跨境电商深度融合，助力新区产品实现“跨境出海”。

青岛西海岸新区商务局局长王娟表示，西海岸新区将深入实施“百团千企万人”拓市场攻坚计划，积极出台相关扶持政策，鼓励企业采取“线上+线下”“境内+境外”等形式积极参展，对企业参加线上、线下展的参展费用给予一定额度的补贴。“下一阶段，西海岸新区商务局将继续积极组织外贸业参加广交会、消博会、东盟会、进博会等国内外知名展会，集体抱团出海抢订单。”

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