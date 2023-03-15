10日，美国硅谷银行关闭，成为2008年金融危机以来美国关闭的最大银行。12日，因“系统性风险”，美国签名银行也宣告关闭。

12日，美国福克斯商业新闻高级记者查理·加斯帕里诺批评称，正是美联储制造通胀在前、激进加息在后，才一手制造了一系列经济乱象。当前美国两家银行接连关闭是一个警告信号，接下来可能会发生更多这样的事情。

福克斯商业新闻高级记者 查理·加斯帕里诺：我认为这是一件影响所有美国人的事，这是一个警告信号，两家银行关闭表明了我们的银行系统和经济系统的疏解机制有多糟糕。我们看一下之前，你知道的，美联储多年来大举印钞，美国政府和美联储这么做，经济就会被搞垮。这么做通胀率就会走高；通胀率高了，美联储又去加息，因为通胀太可怕了，通胀让我们的社会和经济更不稳定；然后等你们用加息降低通胀率的时候，你觉得会怎么样呢？你将会面对更多的混乱。这是一个警告信号，还会发生更多这样的事情。

业内人士：美联储持续加息将破坏经济体系

当地时间13日，英国《金融时报》报道称，瑞银集团一位高级投资人员向客户出具的报告指出，美国两家银行关闭让投资者注意到，美联储持续大幅加息正在产生负面影响，尽管美国经济还没崩溃，但是投资者对银行收益和资产负债的担忧还是加剧了市场的负面情绪。

此外，一位德意志银行战略顾问表示，美联储疯狂加息对美国银行系统造成巨大压力，美联储加息周期的速度和目标都应该放缓。

三菱UFG银行一位货币分析师则表示，硅谷银行的快速崩溃令市场参与者更加清晰地认识到，美联储无休止的加息最终将破坏整个经济体系。

（来源：央视新闻客户端）

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