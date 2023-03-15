中新网3月14日电 据“今日俄罗斯”(RT)报道，瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所当地时间13日公布的数据显示，美国和欧盟国家在乌克兰危机之际源源不断向乌输送大量军事装备，使得乌克兰在2022年成为了全球第三大武器进口国，仅次于卡塔尔和印度。

该研究所称，在过去五年间，乌克兰还只是全球第十四大武器进口国，进口量只占全球总量的2%左右。

研究报告显示，过去五年，全球武器转让水平总体下降了5.1%，但欧洲国家的武器进口量却大幅增长了47%，欧洲北约国家的增长率更甚，达到了65%。

研究所高级研究员彼得·威兹曼指出，欧洲的武器转让水平急剧上升的原因，是俄罗斯与大多数欧洲国家之间的紧张关系。他表示：“欧洲国家现在希望更快地进口更多武器”。

据RT报道，俄罗斯和美国仍是世界上最大的武器出口国。过去五年，俄罗斯的武器销售额下降了31%，而美国的销售额却增长了14%。

中东地区的沙特阿拉伯、埃及等国都在过去五年中跻身全球前十武器进口国，其中大部分武器(约54%)都由美国提供。

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