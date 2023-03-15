10日，美国硅谷银行关闭，成为2008年金融危机以来美国关闭的最大银行。12日，因“系统性风险”，美国签名银行也宣告关闭。

美国财政部长耶伦12日承认，硅谷银行关闭的主因在于美联储不断加息，导致该银行所持债券等金融资产市价不断下跌。

为何说美联储激进加息会导致美国银行业面临危机？让我们通过硅谷银行的例子来了解一下。

硅谷银行主要服务于初创企业，其盈利模式是将客户储蓄资金用于购买长期债券。

受美联储加息影响，近期美国初创企业风险投资减少、面临困境，纷纷提走存款。为满足客户提款需求，硅谷银行被迫抛售其投资组合中的部分债券。

然而美联储持续激进加息造成美国国债等债券类金融资产持续贬值，导致硅谷银行资产负债表不堪重负，流动性和清偿能力不足，抛售债券过程中遭受巨额亏损。

这一消息传出后加剧了挤兑现象，最终硅谷银行不得不宣告关闭。

危机或继续蔓延 美兜底基金恐杯水车薪

在硅谷银行与签名银行陆续关闭后，12日，美联储、美国财政部和联邦储蓄保险公司发布联合声明称，这两家银行的所有存款账户都将得到担保，美国联邦储蓄保险公司将动用1000多亿美元的存款保险基金为其兜底。

然而美国媒体指出，硅谷银行的情况恐怕并非个例，受美联储持续加息影响，许多美国银行持有的债券都在不断贬值，截至2022年底，美国银行业因持有债券类金融资产而产生的账面浮亏总额高达6200亿美元，如果两家银行接连关闭的影响持续发酵，导致更多银行在挤兑之下为获得现金而抛售债券，届时美国联邦储蓄保险公司的1000亿美元基金无异于杯水车薪。

美金融界人士称毫不怀疑会有更多银行关闭

在这一情况下，美国联邦储蓄保险公司前主席艾萨克表示，他毫不怀疑还会有更多银行关闭，不过目前无法预测关闭银行的数量及规模。

专家认为，目前美联储既需要加息抑制通胀，又需要维护金融体系稳定，两者在一定程度上相互矛盾。美国政府尽管采取了一些措施稳定了存户情绪，但仍然无法从根本上解决美国银行业的基础问题和事件产生的外溢影响。

（来源：央视新闻客户端）

(责编：崔译戈、刘叶婷)