新华社莫斯科3月14日电（记者黄河）俄罗斯国防部14日晚在其官网发表声明说，美国一架MQ-9无人机当天因剧烈的空中机动动作失控后坠入黑海。

俄国防部说，14日早些时候，俄空天军在克里米亚半岛周边黑海水域上空发现一架美国MQ-9无人机，当时该无人机正朝俄边境方向飞行，机上的应答器处于关闭状态。俄空天军执勤战机升空对侵入空域的飞行器进行识别，无人机因进行剧烈机动动作而失控，急速失去高度后坠入水中。俄方战机未动用机载武器，未与美方无人机发生接触，并安全返回了驻地机场。

美国欧洲司令部14日发表声明说，一架美国MQ-9无人机当天在黑海上空遭两架俄罗斯苏-27战斗机拦截，其中一架战斗机撞击了无人机的螺旋桨，迫使美军将这架无人机坠毁于黑海水域。撞击发生前，两架苏-27战斗机曾“屡次向美无人机倾倒燃油并飞至其前方”。

美国国家安全委员会战略沟通协调员柯比当天对媒体说，美国总统国家安全事务助理沙利文当天早些时候已向总统拜登汇报这起事件，美国务院将向俄方表达对事件的担忧。柯比说，近几周也曾发生过俄战斗机拦截美国飞行器事件，但这是首次导致美国无人机坠毁。（参与记者：邓仙来）

(责编：崔译戈、刘叶婷)