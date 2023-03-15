新华社加德满都3月14日电（记者易爱军）尼泊尔总理普拉昌达14日在加德满都出席2023年中尼投资与经贸论坛时表示，希望加强与中国贸易合作，吸引更多中国投资，以助力尼泊尔实现发展目标。

普拉昌达指出，中国是尼泊尔第二大贸易伙伴，也是尼泊尔最大外国直接投资来源国。他表示，尼方相信中国经济发展取得的成就将为尼泊尔提供更多机遇，相关贸易和投资将帮助尼泊尔发展繁荣。

普拉昌达对中方将尼泊尔列入恢复中国公民出境团队旅游试点国家表示感谢，称尼泊尔旅游业在新冠疫情中遭到重创，中国此举将对尼旅游业产生积极影响。

普拉昌达重申尼方坚守一个中国原则，强调不允许利用尼泊尔领土从事反华活动是尼方的一贯政策。

中国驻尼泊尔大使陈松在致辞时表示，中国欢迎尼泊尔搭乘中国发展的“快车”，欢迎尼方积极参与中方提出的“一带一路”倡议和全球发展倡议。他同时强调，中尼双方需要培育增长新动能，包括清洁能源、电动汽车等，它们对尼泊尔实现自主发展非常重要。

中国国际贸易促进委员会副会长张少刚在致辞时表示，中尼应继续扩大双边贸易，进一步拓展投资领域。

为期一天的2023年中尼投资与经贸论坛14日在加德满都举行，与会的中尼工商界人士开展了交流。

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