新华社华盛顿3月14日电（记者许缘）美国劳工部14日公布的数据显示，今年2月美国消费者价格指数（CPI）环比增长0.4%，涨幅较1月有所收窄，但仍处于高位。

数据显示，今年2月美国通胀形势稍有缓和。与去年同期相比，CPI上涨6%，涨幅较1月收窄0.4个百分点。但剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI环比上涨0.5%，涨幅较前月扩大0.1个百分点；同比涨幅为5.5%，是2021年12月以来最小值。

具体来看，当月占CPI比重约三分之一的居住成本环比上涨0.8%，同比增长8.1%，继续推动整体数值走高且涨幅较前月扩大。食品价格环比增长0.4%。其中，肉类、鱼类等价格环比走低0.1%，是该指数自2021年12月以来首次回落。此外，能源价格环比下降0.6%，限制了整体数值升高。

分析人士认为，2月美国通胀水平虽有所回调，但仍远高于美联储设定的2%长期目标。即便美国银行业目前处于恐慌之中，美联储仍可能将稳定价格作为货币政策的优先考量，并在3月货币政策会议上小幅加息。当天数据发布后，芝加哥商业交易所集团的一项调查显示，市场预计美联储在下次会议上加息25个基点的可能性已升至近85%。

(责编：崔译戈、刘叶婷)