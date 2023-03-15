人民网迪拜3月14日电 （记者管克江、任皓宇）第133届中国进出口商品交易会（广交会）迪拜推介会14日举行。

广交会副主任兼秘书长、中国对外贸易中心主任储士家致辞表示，第133届广交会是疫情三年后的全面重启，中方将首次启用新建展馆，展览面积由过去的118万扩大到150万平方米，3万多家企业参展，展区总数达到54个，专区总数达到159个。广交会不仅办好出口展，又积极办好进口展，还将高规格举办第二届珠江国际贸易论坛，组织近400场贸易促进活动等。这将是一届焕然一新的广交会。

储士家表示，阿联酋是”一带一路“沿线的一颗明珠。去年12月成功举行的首届中国－阿拉伯国家峰会，为构建面向新时代的中阿命运共同体指明正确方向，注入强劲动力。广州与迪拜是姐妹城市，每届广交会均有2000多名阿联酋采购商参会采购。 期待与各方一道，充分发挥广交会的平台作用，共同为畅通全球产业链供应链、促进全球经济复苏和开放型世界经济发展作出新的更大贡献。

中国驻迪拜总领事馆经济商务参赞吴毅表示，阿联酋是中国合作程度最深、领域最广、成果最实的中东国家。去年中阿双边贸易克服疫情影响，总额达到创纪录的992.7亿美元，同比增长37.4%。广交会是中国历史最长、规模最大、成交效果最好的综合性国际贸易盛会。长期以来，迪拜企业通过参与广交会，不仅结识了新老客户，实现了互惠互利合作，也大大促进了双边贸易发展。相信此次推介会将进一步深化双方企业交流与合作，取得更多惠及两地人民的实际成果，推动中阿经贸关系再上新台阶。

迪拜政商各界代表百余人出席了推介会。

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