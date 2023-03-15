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老挝教育体育部部长视察老挝国立大学孔子学院

2023年03月15日08:26 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷3月14日电 （记者孙广勇）3月14日，老挝教育体育部部长普·西玛拉翁、老挝国立大学校长乌冬·鹏坎平、副校长洪培·占塔翁一行莅临老挝国立大学孔子学院视察指导。

普·西玛拉翁重点考察了孔子学院的中文师范本科专业，听取了中方院长罗明和老方院长李建民对于当前孔院中文师范本科专业的工作汇报。普·西玛拉翁一行还来到中文师范本科专业班级教室，与中文师范专业的任课教师和学生们亲切交谈。他对中文师范专业的全体中方任课教师的辛勤付出表示感谢和赞扬，同时也对同学们的努力学习给予肯定和鼓励。

普·西玛拉翁表示，孔子学院在老挝本土汉语人才培养、中老文化交流以及促进中老友好关系的发展中起到了重要作用，已经逐渐发展成为老挝汉语教学权威平台。孔院中文师范本科专业的建设发展能取得如此好的成绩，离不开广西民族大学和老挝国立大学两校的大力支持，以及中老方院长的密切配合和辛勤工作，希望今后老挝国立大学和广西民族大学继续加强合作，加大扶持力度，把中文师范专业建设的更好，为老挝经济社会建设和老中友好事业培养更多更好的优秀汉语人才，为中老命运共同体建设做出更大的贡献。

老挝国立大学孔子学院中文师范本科专业于2021年7月获批开设并招生，现有8名中方任课教师，两个年级共计161名老挝籍学生，该专业的学生采取“2+2”的培养模式，第一批学生将于今年九月到广西民族大学留学。在广西民族大学和老挝国立大学的共同支持下，中文师范专业建设发展良好。

(责编：燕勐、常红)

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