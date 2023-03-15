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肯尼亚移动支付发展迅速

本报记者  黄培昭
2023年03月15日07:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　在肯尼亚首都内罗毕的一家餐厅，当地居民安娜贝拉用完餐结账时，在手机上打开一个名为“M—PESA”的应用程序，输入账单号，即完成支付。

　　M—PESA最早是一款基于移动电话的资金转账服务系统，由西方电信巨头沃达丰公司和肯尼亚本土移动运营商合作推出。创建后仅用239天就实现了用户“从0到100万”的飞跃，目前已是当前非洲大陆最具影响力的移动支付平台之一。M—PESA的服务范围也从最初的个人转账、短期借贷、账单支付、工资领取等业务拓展到购物、医疗、教育等生活的方方面面，成为肯尼亚等许多非洲国家家喻户晓的支付平台。

　　目前，肯尼亚被认为是非洲最成熟的移动支付市场之一。该国的互联网普及率达90%。在移动支付支持下，肯尼亚的金融服务普及率从2006年的27%增至目前的80%。除M—PESA外，肯尼亚还推出了专门服务中低收入消费群体的农村电子商务平台Copia。该平台在2019年成功融资2600万美元，并结合非洲特有的社区模式进行扩展，目前已服务超过100万顾客，对社区的经济贡献超过600万美元，2.5万余个家庭从中直接受益。肯尼亚《民族日报》报道说，肯尼亚推动移动支付发展，是实现普惠金融和金融数字化的重要一环。

　　专家分析认为，非洲即将迎来数字货币和移动支付相关技术快速发展的繁荣时代。以M—PESA为例，它在非洲大陆拥有约5000万用户，每月处理超过10亿笔交易。目前，大约25%的M—PESA客户使用手机进行相关操作，这一数字每年还在以至少10%的速度递增。麦肯锡的一项研究预测，随着移动支付的持续发展，撒哈拉以南非洲地区每年的移动支付收入有望高达160亿美元。


　　《 人民日报 》（ 2023年03月15日 15 版）
(责编：卫嘉、袁勃)

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