本报记者 禹丽敏

近一段时间以来，波兰迎来大批国际游客。首都华沙老城的街道上，各国游客云集，欣赏着数个世纪前的古老建筑；在华沙标志性建筑科学文化宫，游客登上观景台，于俯仰之间体会传统与现代的结合；在华沙近郊的维拉诺夫区，色彩斑斓的灯光秀吸引着众多游人驻足……根据欧盟发布的数据，目前波兰的游客数量已接近新冠疫情前2019年的水平，旅游业呈现加速复苏态势。

旅游业是波兰经济的重要组成部分，提供了100多万个就业机会。波兰北临波罗的海，南有塔特拉山，拥有马祖里亚地区的千湖之地，以及欧洲最大的原始森林比亚沃韦扎自然公园。从波兰主要城市到自然景区通常在1—2小时车程内，交通便利。国内还有多处温泉设施，相比其他一些欧盟国家，性价比更高，也吸引着众多游客。当前，波兰多数旅游景点、酒店、博物馆等在向游客开放的同时，实行景区限流、加强消毒等安全措施。

为提振旅游业，波兰政府为本国公民提供了可用于住宿、团队旅游和其他旅游服务的旅游代金券。旅游部门实施多项措施，包括整理景点信息、加大视频推广、印发宣传册等，通过网站、手机应用程序等多种渠道开展宣介，提升旅游品牌影响力。

中东欧在线旅游平台萨拉斯首席执行官西格瓦里表示，波兰旅游业复苏呈现出新的特征：一是“非酒店化”住宿意愿增加，许多游客更喜欢住在民宿而非酒店；二是在线预订成常态，疫情期间，游客已习惯通过线上预订，在线预订份额翻了一番。据预测，2023年波兰旅游业收入约为83.58亿美元，年增长率预计达2.23%。到2027年，波兰89%的旅游业收入将来自线上销售。

中国重启出境游也给波兰旅游业注入新动能。波兰驻华大使馆表示，中国调整出入境政策后，中国国际航空公司与波兰航空公司恢复了北京—华沙的直飞航班。波兰旅游局北京办事处市场总监邢玳琪表示，中国一直是波兰在亚洲的主要客源地之一，2019年曾有超过13万中国游客赴波兰旅游。2023年初，波兰旅游局以商务旅游为主题，率先向中国商旅客人推广波兰。未来波兰旅游局将推出更多主题旅行线路。“我们很期待中国游客的到来。”

（本报华沙3月14日电）

《 人民日报 》（ 2023年03月15日 15 版）

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