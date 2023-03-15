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世界最大射电望远镜阵列ALMA十周年庆典强调国际合作

2023年03月15日07:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社智利圣佩德罗—德阿塔卡马3月13日电  （记者尹南）位于智利的世界最大射电望远镜阵列“阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波阵列”（以下简称“ALMA天文台”）13日迎来落成十周年庆典，相关负责人强调了国际合作的重要性。

　　ALMA天文台初始投资超过14亿美元，是欧洲、日本、美国、智利等22个国家和地区合作的成果。它位于智利北部安第斯山海拔5000米的查赫南托尔高原，2003年破土动工，2011年部分投入运营，2013年正式落成启用。它拥有66个巨大的高精度天线，收集的数据可用以探究宇宙起源等科学问题。

　　ALMA天文台台长多盖尔蒂说，运营10年来，ALMA天文台的一系列观测成果为科学发展带来重要贡献。比如一个重要成果是2014年它拍摄到了一颗年轻恒星周围的原行星盘，提供了关于行星形成的清晰影像。还有大众熟知的一个成果是2019年它参与“事件视界望远镜”组织，合作拍摄人类获得的第一张黑洞照片。随着天文项目越来越大型化，所需费用高昂，在这种情况下，国际合作的重要作用愈发凸显。

　　对于未来愿景，ALMA天文台表示将致力于进一步提高运营效率，改善数据传输并升级数据处理系统，生成更多高质量数据，更好地帮助探索宇宙起源。


　　《 人民日报 》（ 2023年03月15日 15 版）
(责编：卫嘉、袁勃)

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