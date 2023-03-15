本报记者 李志伟

美国硅谷银行日前被监管机构接管，尽管美国政府表示将避免银行危机加深，但市场仍担心硅谷银行引发的危机会持续蔓延。3月13日，美国股市银行指数下跌，多家银行股价出现暴跌。美国总统拜登就硅谷银行破产发表讲话称，美国银行系统是“安全可靠的”，他将要求国会和银行业监管机构“加强对银行的监管规定”，以降低类似硅谷银行倒闭事件再次发生的可能性。

美国加利福尼亚州金融保护和创新局10日宣布，已依法接管主要服务初创企业的区域性银行硅谷银行，并指派美国联邦储蓄保险公司为硅谷银行进行清算管理，原因是硅谷银行流动性和清偿能力不足。这是2008年9月以来美国最大的银行关闭事件。

美国财政部、美联储和联邦储蓄保险公司12日发布联合声明说，与硅谷银行破产事件相关的损失不会由纳税人承担。同时，纽约州监管机构当天关闭的另一家银行签名银行造成的损失也不会由纳税人承担。从13日起，受影响的所有储户将可以支取其所有资金。同一天，美联储公布了一项新的银行定期融资计划，允许银行、储蓄协会、信用合作社和其他符合条件的储蓄机构通过抵押美国国债、机构债务等合格资产来获取最长为期一年的贷款，以避免储蓄机构在面临压力时快速出售这些资产。按照美联储在相关声明中所述，美国财政部将从一项基金中划拨250亿美元资金支持上述融资计划。

硅谷银行是一家州立商业银行，在加利福尼亚州和马萨诸塞州拥有17家分行，是全美国排名第十六位的银行。截至2022年12月31日，硅谷银行的总资产约为2090亿美元，总存款约为1754亿美元。硅谷银行破产加剧市场对美国金融体系，尤其是科技初创企业在美联储激进加息背景下陷入动荡的担忧。

美国财政部长耶伦12日表示，硅谷银行破产关闭，其核心问题在于“我们处在一个更高的利率环境之中”。耶伦同时表示，很多初创企业和风险投资企业在硅谷银行拥有存款，正受到硅谷银行关闭影响，“这是我们正在努力解决的问题”。

分析人士认为，硅谷银行业务集中在科技、风险投资等领域，相对传统银行更少依赖个人储户存款。美联储激进加息，导致债券价格下跌，商业银行存款流失过快、融资成本增加。在这种背景下，硅谷银行并没有做好准备，导致眼下的困境。面临这种困境的银行并非只有硅谷银行一家。联邦储蓄保险公司此前警告，目前的利率环境可能对银行业产生严重后果，美国商业银行等金融机构或将因销售或持有多种金融产品而面临总计6200亿美元的损失。

硅谷银行关闭后，部分投资者担心，这一事件可能会波及其他金融机构，甚至导致更大规模金融风险。市场研究机构凯投宏观首席美国经济学家保罗·阿什沃思认为，商业银行在持有金融产品上出现的损失不大可能变成系统性问题。瑞银集团财富管理全球首席投资官马克·黑费尔表示，硅谷银行关闭后，目前尚未看到银行间市场承压等风险扩散迹象。

据美国媒体报道，美联储这次加息周期尚未结束，银行业未来存在很大不确定性，投资者对银行业的信心何时能恢复目前难以判断。雅虎新闻网报道说，尽管美监管机构在硅谷银行倒闭后采取措施提振市场对银行体系的信心，但是市场担心危机蔓延，地区银行可能受到重创。《华尔街日报》报道说，多重因素都可能加速推动存款向最大型的银行转移。“利率风险正是引爆对硅谷银行的恐慌的核心所在。”

（本报华盛顿3月14日电）

《 人民日报 》（ 2023年03月15日 15 版）

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