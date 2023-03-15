新华社北京3月14日电 3月14日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅应约同印尼对华合作牵头人、统筹部长卢胡特通电话。

王毅感谢佐科总统祝贺习近平主席再次当选国家主席，这体现了两国元首之间的高度互信和中印尼关系的高水平。王毅说，中国新一届政府将坚持以人民为中心的发展理念，推动高质量发展，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，以中国新发展为世界提供新机遇。在这一进程中，中印尼合作将大有可为。

卢胡特热烈祝贺中国两会取得圆满成功，表示印尼高度重视对华关系，愿同中方一道，高质量共建“一带一路”，推进雅万高铁建设，推动两国各领域合作取得更多成果。印尼高度赞赏中方成功推动沙特伊朗对话并取得重要成果，认为这是通过协商化解矛盾、实现和平的范例，中国发挥的作用非常了不起。

王毅介绍了沙特伊朗对话情况，表示这是落实习近平主席提出“全球安全倡议”的一次成功实践，也是发展中国家通过自身努力解决地区热点问题的成功范例，是对话的胜利、和平的胜利。中方一贯主张通过对话和平解决争端，希望世界上的热点问题都能通过对话实现政治解决，将继续为此发挥建设性作用。

双方还就其他共同关心的问题交换了意见。

《 人民日报 》（ 2023年03月15日 03 版）

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