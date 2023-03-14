新华社北京3月14日电（记者马卓言、董雪）外交部发言人汪文斌14日表示，日本政府执意强推核污染水排海计划，企图将核污染风险转嫁给全人类，这绝不是负责任国家行为，也与日方应尽的国际义务背道而驰。

当日例行记者会上，有记者问：3月11日是日本大地震及海啸和由此引发的福岛第一核电站事故12周年。连日来，日本各界民众持续举行集会，反对日本政府和东京电力公司于今年春夏期间将福岛核污染水排放入海的计划。日本社民党党首福岛瑞穗表示，12年后的今天，福岛核事故影响仍在持续，绝不能将核污染水排放入海。日本首相岸田文雄11日称，排海不能延期，同时再次承诺，在获得利益攸关方理解前不会启动排海。中方对此有何评论？

汪文斌表示，中方注意到有关报道。“12年过去了，日本政府没有吸取福岛核电站事故的惨痛教训，反而执意强推核污染水排海计划，企图将核污染风险转嫁给全人类，这绝不是负责任国家行为，也与日方应尽的国际义务背道而驰。”

他说，福岛待排放的核污染水多达130多万吨，含有60多种放射性核素，一旦开始向海洋排放，将在未来数十年间蔓延至全球海域，对全球海洋环境和人类健康造成难以估量的影响。

汪文斌表示，中、俄专业部门两次从技术角度向日方提出“联合问题单”，日方未给予充分、可信的回应。新西兰奥克兰大学社会学家卡莉·伯奇指出，太平洋地区民众享有清洁、健康和可持续发展环境的基本权利，日本政府强推核污染水排海计划是对太平洋国家主权和自决权的直接漠视。太平洋岛国论坛指出，东京电力公司的核污染水检测数据不能成为决定排放的依据，要求日方推迟排海计划。

汪文斌说，日本国内媒体评论认为，日方在科学专业讨论不完善、与公众沟通不充分的情况下选择了一条经济利益至上的“捷径”。日本全国渔业协会联合会等民间团体强烈批评日本政府违背承诺、漠视渔民群体利益，不仅未积极争取民众理解，反而仓促重启核电，加速排海施工，简单粗暴做法进一步加剧民众担忧恐慌。

他说，日本国内民调显示有43%的民众反对排海，九成以上认为排海将引发负面影响。“日本政府连本国民众都无法说服，谈何取信国际社会？”

“日本政府一方面反复声称在获得利益攸关方理解前不会启动排海，另一方面却对国际社会和国内民众的正当合理关切充耳不闻，一意孤行批准排海计划，并宣布将于今年春夏期间启动排海且无法再延期。日方这种言行不一的做法，丝毫没有体现出解决利益攸关方关切的诚意。”汪文斌说。

他强调，福岛核污染水排海不是日本一家的私事，而是关系海洋环境和人类健康的大事。“我们再次敦促日方正视各方合理关切，切实履行自身国际义务，接受严格国际监督，以科学、公开、透明、安全的方式处置核污染水，包括研究排海以外的处置方案。在同周边邻国等利益攸关方和有关国际机构充分协商并达成一致前，日方不得擅自启动核污染水排海。”

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