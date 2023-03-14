新华社北京3月14日电 美国几天内相继发生银行关闭事件，引发市场震荡和恐慌。总统拜登13日发表讲话安抚人心，同时把责任归咎于投资者和老对头共和党。

“这些银行的投资人不会获得保护。”拜登说，“他们主动铤而走险，而当冒险没有获得回报，这些投资人受损失。这就是资本主义的运作方式”。

3月13日，交易员在美国纽约证券交易所交易大厅工作。新华社发（郭克摄）

拜登强调，在他任副总统、奥巴马任总统时期，美国通过立法加强对银行业监管，以确保不会发生类似2008年金融危机，但共和党籍总统特朗普执政后却放松了监管。

拜登所指系《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》。特朗普执政时期，共和党人推动修改这部法律，上调认定银行存在系统性风险的标准，把资产规模超过2500亿美元的银行划为受更严格监管对象，远高于先前500亿美元的“门槛”。最近遭关闭的硅谷银行和签名银行截至去年年底资产规模分别为2090亿美元和1100亿美元。

2022年7月27日，美国总统拜登在华盛顿白宫出席活动。新华社发（亚伦摄）

拜登表示，将针对银行关闭事件追责，还将要求国会和监管部门出台更严格法规，以免同类事件再次发生。

不过，路透社援引一名政府官员的话报道，拜登目前没有向国会提出具体要求的时间表，原因是政府仍在试图控制当前的局势和进一步弄清这场危机的原因。

分析人士则表示，硅谷银行关闭凸显美国联邦储备委员会激进加息的负面影响。过去一年，美联储连续八次加息。

2月1日，美国联邦储备委员会主席鲍威尔在华盛顿出席新闻发布会。美国联邦储备委员会当天宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.5%至4.75%之间。新华社记者刘杰摄

美联储13日宣布，将自查先前对硅谷银行的监管。

纽约股市13日标普500指数中，金融板块以3.78%的跌幅领跌。区域性银行股中，第一共和银行和另外两家银行股价暴跌，跌幅分别为63%、60.2%和30.4%，盘中多次暂停交易。多家大型银行股价同样下跌，摩根大通、花旗银行和富国银行股价跌幅从1%至6.3%不等。据路透社报道，美国主要银行13日在股市损失达到大约900亿美元，而过去三个交易日总损失将近1900亿美元。

13日一大早，硅谷银行总部外就排起等待取款的队伍。排在第一的储户自称4点就来排队。为硅谷银行“善后”的美国联邦储蓄保险公司雇员向储户派发早餐并安抚他们。

这是3月10日在美国加利福尼亚州圣克拉拉市拍摄的硅谷银行总部入口。新华社发（李建国摄）

共和党人和特朗普把这场危机的矛头指向民主党。特朗普的发言人在给美国福克斯新闻频道的声明中称，“拜登领导下，经济是一场灾难”。

已经宣布参加明年总统竞选的特朗普在社交平台上警告，美国将经历比上世纪大萧条更严重的衰退，“证据就是，银行业已经开始崩塌”。

3月13日，交易员在美国纽约证券交易所交易大厅工作。新华社发（郭克摄）

俄亥俄州共和党籍联邦众议员沃伦·戴维森指责硅谷银行“严重管理不善”，经营中把注意力更多放在多元化及环境、社会和企业治理等民主党推崇的理念上，“而不是管控自己的风险”。

佛罗里达州共和党籍州长罗恩·德桑蒂斯也表达了同样的观点，指责硅谷银行“不务正业”。他还指责联邦政府监管不力。“我们有一套庞大的联邦官僚体系，但是，每当需要他们阻止这类事件发生的时候，他们似乎总是缺位。”（惠晓霜）

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