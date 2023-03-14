新华社智利圣佩德罗-德阿塔卡马3月13日电（记者尹南）位于智利的世界最大射电望远镜阵列“阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波阵列”（以下简称ALMA天文台）13日迎来落成十周年庆典，相关负责人强调了国际合作的重要性。

ALMA天文台初始投资超过14亿美元，是欧洲、日本、美国、智利等22个国家和地区合作的成果。它位于智利北部安第斯山海拔5000米的查赫南托尔高原，2003年破土动工，2011年部分投入运营，2013年正式落成启用。它拥有66座巨大的高精度天线，收集的数据可用以探究宇宙起源等科学问题。

联合运营该天文台的欧洲南方天文台、日本国立天文台、美国国家射电天文台等机构13日共同在ALMA天文台海拔2900米的运营支持基地举办了一场庆祝活动，回顾十年间的观测和研究为科学进步所做的贡献，并展望下一个十年的发展。

ALMA天文台台长多盖尔蒂对新华社记者说，运营十年来，ALMA天文台的一系列观测成果为科学发展带来重要贡献。比如一个重要成果是2014年它拍摄到了一颗年轻恒星周围的原行星盘，提供了关于行星形成的清晰影像。还有大众熟知的一个成果是2019年它参与“事件视界望远镜”组织，合作拍摄人类获得的第一张黑洞照片。

多盖尔蒂表示，随着天文项目越来越大型化，所需费用高昂，在这种情况下，国际合作的重要作用愈发凸显。他欢迎全球科学界共享ALMA天文台收集的高质量数据。据了解，ALMA天文台产生的数据已支持了数十个国家和地区的1400多位科研人员的研究，成果汇聚成超过3000篇论文。

对于未来愿景，ALMA天文台表示将致力于进一步提高运营效率，改善数据传输并升级数据处理系统，生成更多高质量数据，更好地帮助探索宇宙起源。

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