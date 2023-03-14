人民网讯 战争和局势动荡给伊拉克和叙利亚造成了巨大灾难，两国目前经济极为困难，幼发拉底河以及底格里斯河水位急速下降，干旱的“噩梦”正严重威胁着伊叙两国。

沙特《中东报》3月14日发表题为“干旱的‘噩梦’威胁着伊拉克和叙利亚”的文章表示，多年的战争、政治冲突、暴力和恐怖，使伊拉克和叙利亚的经济几乎崩溃，而气候变化又“火上浇油”，干旱、土地荒漠化日趋严重，流经上述两国的幼发拉底河和底格里斯河水位急速下降。两国冬季多雨，而目前的冬季，两河水位却发生了灾难性的前所未有的变化，这是雨季从未见过的情况。今天，两国正处于“新噩梦”的边缘。

联合国粮食及农业组织和世界粮食计划署曾发布报告表示，伊拉克是世界上受气候变化影响最严重的国家之一，需要采取应对危机后果的具体措施。据报道，伊拉克有700多万人受到影响，因干旱数十万人流离失所，失去了以农业和渔业为基础的生计。

伊拉克总理苏达尼表示，政府已经制定了多种解决问题的方案，并开始了一项重大倡议：在伊拉克各省种植500万棵棕榈树，同时启动了国家城市绿化指南。苏达尼还表示，伊拉克无法独自解决这些挑战，呼吁国际社会提供援助。（安国章）

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