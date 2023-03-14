人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

干旱的“噩梦”严重威胁着伊拉克和叙利亚

2023年03月14日18:29 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网讯 战争和局势动荡给伊拉克和叙利亚造成了巨大灾难，两国目前经济极为困难，幼发拉底河以及底格里斯河水位急速下降，干旱的“噩梦”正严重威胁着伊叙两国。

沙特《中东报》3月14日发表题为“干旱的‘噩梦’威胁着伊拉克和叙利亚”的文章表示，多年的战争、政治冲突、暴力和恐怖，使伊拉克和叙利亚的经济几乎崩溃，而气候变化又“火上浇油”，干旱、土地荒漠化日趋严重，流经上述两国的幼发拉底河和底格里斯河水位急速下降。两国冬季多雨，而目前的冬季，两河水位却发生了灾难性的前所未有的变化，这是雨季从未见过的情况。今天，两国正处于“新噩梦”的边缘。

联合国粮食及农业组织和世界粮食计划署曾发布报告表示，伊拉克是世界上受气候变化影响最严重的国家之一，需要采取应对危机后果的具体措施。据报道，伊拉克有700多万人受到影响，因干旱数十万人流离失所，失去了以农业和渔业为基础的生计。

伊拉克总理苏达尼表示，政府已经制定了多种解决问题的方案，并开始了一项重大倡议：在伊拉克各省种植500万棵棕榈树，同时启动了国家城市绿化指南。苏达尼还表示，伊拉克无法独自解决这些挑战，呼吁国际社会提供援助。（安国章）

(责编：于洋、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部