人民网日内瓦3月10日电 （记者刘仲华）在联合国人权理事会第52届会议期间，中国民间组织国际交流促进会(简称中促会)日前会同日内瓦大爱基金会等在日内瓦共同举办“加强人权保障，共促全球发展：民间组织的作用”主题边会，多个国际组织和非政府组织代表参加。

中促会同与会各方就推动中外文明交流互鉴、保障发展权和文化权等问题进行了深入交流。

日内瓦大爱基金会认为，人权存在多种形态，涉及领域广泛，社会组织需要从不同的角度和维度促进人权保障。大爱基金会愿与中国的社会组织积极合作，尤其在文明交流互鉴等领域，共同推动人权事业不断向前发展。

中国国际交流协会介绍了中国的人权理念及该组织在促进文明交流互鉴、推动人权发展等领域所作的贡献，表示中国社会组织不但积极参与国内人权保护工作，而且在国际人权事业中发挥着日益重要的作用。

中国乡村发展基金会介绍了该基金会在消除贫困、提升教育质量、保障清洁饮水等方面开展的国际项目，希望通过更多地参与联合国人权理事会相关会议活动，更好地发挥社会组织的作用，不断加强人权保障，促进人类共同发展。

教会共同行动联盟认为，社会组织参与人权治理是推动人权事业发展的重要力量，因此各国社会组织需要同联合国有关机构加强合作，积极探讨如何更好地为促进共同发展作出民间贡献。

平澜基金会分享了基金会在参与国际救援、难民救助等领域的工作，尤其是近期参与土耳其和叙利亚地震救援相关情况，呼吁各方关注发展中国家尤其是受灾国家民众的人权保障。

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