人民网开罗3月9日电（记者黄培昭）当地时间3月8日，由中国外文局主办、中国外文局西欧与非洲传播中心（今日中国杂志社）、阿拉伯国家联盟（阿盟）阿拉伯研究学院联合承办，埃及希克迈特文化产业集团协办的“务实与前瞻：新时代的中阿战略伙伴关系”2023年中国两会专题研讨会在埃及开罗举行。

中国外文局副局长兼总编辑高岸明，阿拉伯国家联盟秘书长艾哈迈德·阿布·盖特的代表、秘书长发言人贾迈勒·拉什迪，中国驻埃及大使馆公参赵亮，阿拉伯国家联盟阿拉伯研究学院院长穆罕默德·卡迈勒，中国外文局西欧与非洲传播中心（今日中国杂志社）主任呼宝民，阿中友协联合会秘书长阿里·谢里夫，埃及新闻总署前副署长艾哈迈德·萨拉姆等嘉宾在会上作主旨发言，来自中国和埃及、巴林、突尼斯、黎巴嫩、约旦、苏丹、也门等阿盟成员国政府机构、高校、智库、媒体的50余位嘉宾以线下线上的方式参会。

高岸明表示，中阿友谊源远流长。进入新时代，中阿合作关系发展迅猛，在首届中阿峰会胜利召开后，我们迎来“一带一路”倡议提出十周年这一重要节点。中阿正携手构建面向新时代的中阿命运共同体，共同探索各具特色的现代化发展道路，不断深化中阿战略伙伴关系。为此，他建议，中阿要始终坚定地做维护世界和平、促进公平正义的积极力量；要秉持互利互惠的原则，高质量共建“一带一路”；要开展形式多样的中阿人文交流活动，促进中阿文明互鉴、增进中阿民心相通、推动中阿战略伙伴关系发展。

贾迈勒·拉什迪表示，自2004年阿中合作论坛成立以来，阿中贸易总额实现十倍增长。首届阿中峰会的胜利召开，使双方务实合作迈上更高台阶。习近平主席提出的双方务实合作“八大共同行动”极大拓展了阿中合作领域。峰会发布的重要文件为阿中未来务实合作确立了切实可行的发展框架。中国在国际体系中有着举足轻重的地位，是阿方与世界对话的重要伙伴，双方在许多国际问题上都持有相同的观点，阿中合作必将增强双边实力。

赵亮强调说，长期以来，中国和阿拉伯两大文明在亚洲大陆两端相映生辉。中阿双方在经济全球化浪潮中合作共赢，书写了东西交融、互学互鉴、互帮互助的佳话。过去10年，中阿关系进入新时代，各领域取得一系列标志性、突破性成就。中阿作为战略伙伴，要继承和发扬中阿友好精神，加强团结合作，构建更加紧密的中阿命运共同体，更好造福双方人民。

阿里·谢里夫表示，阿中双方都反对不符合绝大多数国家利益的大国争霸，并以双方务实合作，向世界展现阿中秉持的和平与发展理念。中国“提倡文明对话、反对文明冲突”的理念对当今世界意义重大。在“一带一路”倡议的引领下，阿中双方在战略伙伴凝聚下，必将有更加光明的未来。

呼宝民说，《今日中国》作为国家级国际传播媒体，将会积极发挥媒体与智库力量，向西亚北非地区的读者讲好中国故事，全方位、多层次、多领域地推动中阿人文交流，促进中阿民心相通。

穆罕默德·卡迈勒指出，“一带一路”倡议极大助推阿中关系发展。中国是建立基于公平和正义的新国际秩序不可或缺的力量，阿中强化战略伙伴关系是实现这一目标的重要一环。阿拉伯国家乐于看到中国和平发展，逐步实现民族复兴，并成为阿拉伯世界坚定的朋友。

艾哈迈德·萨拉姆表示，埃及是阿中关系发展的一贯推动者，阿中峰会的胜利召开对双方关系、世界发展与全球安全意义重大，阿盟以及阿拉伯国家积极支持并加入“一带一路”、全球发展与安全等一系列中国提出的重要倡议。

研讨会上，嘉宾们对2023年中国两会的顺利召开表示祝贺，一致认为中共二十大、首届中阿峰会对历久弥新的中阿关系发展有着里程碑式的重要意义。进入新时代，中阿双方在政治、经济、文化等领域将成为更加坚实的伙伴，为发展中国家构建良好关系提供新范式。

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