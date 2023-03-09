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沙特专家：预计中国经济将在短期内实现显著增长

人民网记者 沈小晓
2023年03月09日17:24 | 来源：人民网-国际频道
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沙特科研与知识交流中心研究员法赫德·马内伊（受访者供图）
沙特科研与知识交流中心研究员法赫德·马内伊（受访者供图）

“中国优化调整疫情防控措施，与世界各国间的人员、物流往来逐渐恢复，对于世界经济的恢复和发展具有重要意义。”沙特科研与知识交流中心研究员法赫德·马内伊表示，中国经济韧性强，鉴于中国的经济发展态势和全球经济对中国的需求程度，预计中国经济将在短期内实现显著增长。

今年1月8日，中国根据国际疫情形势和各方面服务保障能力，本着试点先行原则，有序恢复中国公民出境旅游，逐步恢复陆路、水路口岸客运出入境。全球旅游业市场对此反响热烈，积极欢迎中国游客。数据显示，2023年春节期间，中国游客出境游整体订单同比增长640%。“优化调整后的防疫政策对中国及全球旅游业发展将产生积极影响，对于很多国家来说都是利好消息。”马内伊说。

近年来，沙中关系日益牢固，“一带一路”倡议与沙特阿拉伯“2030愿景”深度对接，各领域互利合作不断深化，双边经贸关系取得了长足发展。沙特长期是中国主要原油供应国之一，也是最早积极响应共建“一带一路”倡议的国家之一。如今，中国已连续多年成为沙特第一大贸易伙伴，2022年沙中双边贸易额1160.4亿美元、同比增长32.9%。

马内伊谈到，在新冠疫情期间，沙特通过采取有效措施、依靠先进的数字医疗体系、迅速调动医疗资源等方式，有效应对疫情挑战。他表示，中国是最早表示愿意与沙特加强合作，支持世界卫生组织、携手抗击疫情的国家之一。两国在不同领域签订了多个合作协议，在疫苗的研发和试验阶段也开展了密切合作。“沙特与中国在携手应对新冠疫情方面，充分彰显了两国关系的深度，体现了中国提出的人类命运共同体理念。”

去年12月，首届中国—阿拉伯国家峰会在沙特阿拉伯首都利雅得举行。在共建“一带一路”的推动下，中国与阿拉伯国家在基础设施建设、贸易投资、可再生能源、空间卫星技术等领域开展了密切和深入的合作。马内伊表示，一直以来，中国和阿拉伯国家之间相互尊重、平等相待、互不干涉内政，期待在共商、共建、共享的原则和发展框架下，沙中、阿中关系得到进一步加强，进一步拓展各领域的全面合作，更好造福各国人民。

马内伊谈到，在两国领导人的主持和引领下，沙中双边关系发展迅速，政治互信不断加强，高层交往频繁，两国关系发展迅速。 双方在涉及彼此核心利益和重要关切问题上坚定相互支持。 两国在能源、经贸等领域的合作成果丰硕。“相信随着防控政策调整和需求逐步回升，中国将迅速恢复并继续展现其经济活力，世界各国也将受益于中国经济的复苏与繁荣。” 

(责编：贾文婷、常红)

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