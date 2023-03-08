刘娟教授（图片来自北京师范大学网站）

人民网北京3月8日电 近日，俄罗斯教育科学院召开全体成员大会，公开投票选举俄罗斯教育科学院院士、通讯院士和外籍院士。北京师范大学外国语言文学学院教授、教育部国别和区域研究基地北京师范大学俄罗斯研究中心主任、北京师范大学《俄罗斯文艺》主编刘娟高票当选俄罗斯教育科学院外籍院士，成为迄今为止我国第三位获此殊荣的专家学者。

俄罗斯教育科学院是俄罗斯最高教育科学研究机构，其前身是创建于1943年的俄罗斯联邦教育科学院（后为苏联教育科学院，1966—1991），在俄罗斯国内外具有很高的学术声誉和广泛影响力。俄罗斯教育科学院致力于解决教育学和心理学理论与实践发展中的重大问题，深入开展俄罗斯教育学理论研究，为俄罗斯教育现代化进程提供科学支持和方法论支撑。俄罗斯教育科学院下设教育哲学与理论教育学、心理学与年龄生理学、教育与文化、普通中等教育、职业教育、俄罗斯文字研究6个部门及教育发展中心、高等教育心理服务资源中心等11个研究中心和其它分支机构，现有院士120余人，通讯院士140余人，外籍院士40余人。

刘娟教授长期从事俄罗斯语言文学、俄语教学理论与实践、俄罗斯文化及区域国别学等领域研究，多年致力于推动我国中学俄语教学改革与发展，为促进中俄两国高等教育合作开展了大量卓有成效的工作，积极将我国优秀传统教育思想和现代教育理念传播到俄罗斯，作为《莫斯科大学学报（师范教育系列）》外籍编委及俄罗斯教育科学院《理论和实践心理学》外籍编委，深入开展师范教育和教育心理学合作研究。刘娟科研成果丰富，人才培养成效显著，2013年入选教育部新世纪优秀人才支持计划，先后获得北京市高校优秀共产党员、宝钢优秀教师奖获得者、北京市教学名师、北京市优秀教师、北京师范大学“四有好老师”金质奖章获得者等荣誉称号，2018年获得俄罗斯联邦独联体事务、俄侨和国际人文合作署颁发的“推动国际人文合作及推广俄语”贡献奖，2020年获得世界俄语教师联合会颁发的俄罗斯“普希金奖章”。

(责编：贾文婷、常红)