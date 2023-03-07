人民网曼谷3月7日电 3月7日，泰国暖武里河王中学交流团走进曼谷中国文化中心开展文化体验活动，河王中学学生及老师50余人参加。

河王中学高中汉语班的同学们在国画教师和烹饪教师的指导下，尝试用毛笔绘制中国水墨画，亲手擀面皮包包子，在实践中感受中国艺术文化的魅力和美食文化的内涵。

曼谷中国文化中心兼驻曼谷旅游办主任阙小华为河王中学赠送了“欢乐春节”兔年吉祥物。他表示，此次活动不仅增进了泰国青少年对中国语言文化和当代中国的了解，更为深化两国友好情谊作出了积极的贡献。希望更多的泰国青少年关注中国文化中心、亲身体验并深度参与中泰文化交流，感受真正的“中泰一家亲”。

暖武里河王中学是泰国王太后诗丽吉赐名的学校，多次组织举办泰国各项汉语比赛，并承办暖武里地区的本土汉语教师培训、汉语志愿者在岗培训等，定期举办汉语水平考试，为周边学校的汉语教学起到了较好的示范作用。本次由曼谷中国文化中心和河王中学合办的文化体验活动，也是2023年文化中心面向泰国院校开展线下文化体验活动的开局之作。（赵以纯、冷江涛）

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