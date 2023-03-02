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突尼斯政府强烈谴责外国驻突外交使团干涉其内政

2023年03月02日14:08 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 突尼斯外交部发表声明，谴责驻突外交使团干涉其内部事务，同时要求外国驻突尼斯外交机构严格遵守《维也纳外交关系公约》。

据“中东在线”以及阿拉伯电视台报道，突尼斯外交部2月28日强烈谴责外国驻突外交使团干涉其内部事务。报道引用突尼斯外交部的声明说，“突尼斯一直努力促进和配合驻突尼斯的外交使团的工作，为加强与友好国家的合作关系服务；驻突尼斯外国使领馆要遵守《维也纳外交关系公约》，该公约规定外交官尊重派驻国的法律，不干涉内政。”声明指出，有些外国大使和外交官通过与被通缉的突尼斯反政府人士进行会面干预突尼斯内部事务。

报道称，突尼斯总统赛义德此前多次强调坚决反对外国干涉其内政，指责突尼斯反对派与外国共谋威胁国家主权，现在突尼斯外交部公开谴责驻突外交使团干涉其内政还是第一次。

据报道，目前突尼斯司法部门正在追捕包括突尼斯“救国阵线”领导人贾维尔在内约20名反政府人士，该阵线与美国驻突尼斯使馆关系密切。报道称，据突尼斯媒体报道，被通缉者中一些人日前在突尼斯境内与外国使馆外交官和外国机构代表有多次接触或通过社交媒体联系。（安国章）

(责编：贾文婷、常红)

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