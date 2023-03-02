人民网里约热内卢3月1日电 （记者吴杰）当地时间3月1日，江苏外办代表团徐璐璐一行与中国驻里约总领馆领侨处郭填甜主任、巴西中国和平统一促进会会长王俊晓等举行座谈，回顾长期合作友谊，畅想扩大合作，共推中巴友好。

郭填甜向大家介绍了领区四个州九大侨团发展壮大情况、巴西中国和平统一促进会负责人等侨领合唱“我的中国心”的感人时刻、巴西中国和统会名誉会长陈碧云当选全国台联名誉理事等亮点、侨胞积极主动捐助特大洪涝灾害地区的乐善好施美德。她表示，江苏外办代表团一行在疫情后首次访巴，对加深中巴省州市的经贸合作、沟通交流、向巴西社会传递中国改革开放信心有重要意义，祝愿代表团巴西之行取得丰硕成果。

徐璐璐表示，在新冠疫情阻断大家交流多年后，首次有机会与里约总领馆、侨团代表进行面对面的交流，感慨万千，非常激动。我们带着看望老朋友、结识新朋友的愿望而来，也来见证江苏企业中标巴西输变电项目，感受中巴合作的新突破。我8年前来访时曾感受到领馆和侨领的热情与真诚，今天再访巴西，衷心祝愿里约总领馆的各项工作、巴西中国和平统一促进会反独促统、增进中巴人民友谊的努力取得更大成绩。

王俊晓说，对接江苏侨务工作是我会的重中之重。长期以来，我们得到了包括外办在内的江苏省相关部门的大力支持，结下了深厚友谊。希望将来继续加强合作，增进交流，取长补短，共同促进中巴传统友谊、双边经贸往来以及民间交往。我们坚信，有江苏外办等国内省市的支持、有总领馆的关爱、有兄弟侨团帮助、有各位理监事的努力，巴西和统会必将在促进祖国统一、推动两岸交往、参与公益事业、加强经贸往来上作出更大贡献。

巴西中国和平统一促进会永久名誉会长尹楚平、执行会长张小春、秘书长林海平、副会长陈翔广等负责人，里约总领馆叶宏超领事，江苏外办代表团朱静等一行等出席座谈会。

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