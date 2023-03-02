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东南大学和马耳他大学科技合作项目结项仪式举行

2023年03月02日08:38 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马3月1日电（记者谢亚宏）东南大学和马耳他大学2月28日共同举办“面向海洋运输的增材制造金属零件表面工程研究”科技合作项目结项仪式。中国驻马耳他大使于敦海和马青年、研究和创新事务国务秘书阿佐帕迪出席仪式并致辞，欧洲议会议长梅措拉发表视频致辞。马科学技术理事会主席波图格斯、马耳他大学副校长法布里、科技部国际合作司李刚调研员以及两国高校专家学者参加。

于敦海首先祝贺项目在两国研究团队的共同努力下取得了喜人成果。他表示，项目对促进两国海洋运输装备制造能力进步具有积极意义，也为两国经济社会发展和人民福祉贡献了科技力量。马政府科技发展优先领域同中方发展重点契合，证明了两国致力科技强国、追求发展进步的共同愿望。两国签署了政府间科技合作协定，在科技合作联委会框架下开展经常性交流，在科技创新共同基金支持下研究成果丰硕。中马科技交流的不断深入，为两国务实合作装上了大功率“引擎”，有力推动了双边关系高水平发展。

阿佐帕迪表示，祝贺该项目在两国高校专家历时两年的通力合作下、在两国科技部门的资助下取得了重要成果，这对马耳他海洋运输产业发展具有重要意义。马方愿同中方继续密切海洋科研领域合作，造福两国人民。

仪式上，两国高校研究团队详细介绍了该项目的研究背景、过程以及成果，表示愿在未来继续加强科研交流合作，为中马关系发展作出贡献。

“面向海洋运输的增材制造金属零件表面工程研究”项目由东南大学和马耳他大学合作开展，于2020年9月正式启动，是中国国家重点研发计划“政府间国际科技创新合作”重点专项。

(责编：贾文婷、常红)

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