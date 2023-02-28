人民网北京2月27日电 （记者李潇）由外交部主办的“驻华使节步入国企”系列活动之“步入中交”27日在北京举行，来自110个驻华使馆和国际组织的代表同中国交通建设集团有限公司主要负责人进行座谈并实地参观。

中国交通建设集团有限公司党委书记、董事长王彤宙在致辞中表达了中交集团“让世界更通畅、让城市更宜居、让生活更美好”的愿景，并详细介绍了克罗地亚佩列沙茨大桥、中马（马尔代夫）友谊大桥、塞尔维亚泽蒙—博尔察大桥等众多中交集团在世界各地建设或参与建设的高水平基础设施。他表示，中国全力推动高水平对外开放，致力于构建人类命运共同体，将为各国政府和企业对华合作提供更多新机遇。

斯里兰卡驻华公使尤格纳丹在谈到中交集团建设的科伦坡港口城时表示，该港口城被当地居民称为“未来之城”，其设计和建设都充满了创新性和科技感，希望未来继续同中方加强在基础设施建设领域的深度合作，彼此分享发展红利。

巴基斯坦驻华大使莫因·哈克表示，巴中双方在各领域的合作成果丰硕，为经济发展和改善民生都带来了强劲助力。未来希望在共建“一带一路”倡议等合作框架内，继续加强巴中各领域务实合作，“特别是在基础设施建设方面，我们有着很大的合作空间和机会窗口”。

座谈后，各驻华使馆和国际组织的代表还参观了中交良业集团下设的城市更新馆和光智慧馆，进一步了解了中国在光科技领域的发展水平和研究理念。

今年恰逢共建“一带一路”倡议提出十周年，参加活动的驻华使节和代表们纷纷表示，共建“一带一路”倡议蕴含着巨大的发展机遇和美好的发展愿景，一些业已实施和落地的项目，为当地经济发展和民生福祉都带来了实实在在的好处，希望未来继续同中方保持良好合作态势，不断夯实合作基础，共创美好未来。

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