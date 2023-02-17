人民网华盛顿2月16日电 （记者李志伟）美国福克斯新闻网2月16日报道称，当天，一列火车在密歇根州底特律市郊脱轨，车上载有危险物品。这件事情距离俄亥俄州东巴勒斯坦镇发生火车脱轨导致有毒化学品泄漏事故不到两周时间。

据报道，16日一列载有危险品的火车在密歇根州底特律城外的范布伦镇脱轨。火车脱轨的原因尚不清楚。警方告诉当地电视台，事故中没有人员受伤，该地区也没有处于有害物质污染的情况。报道称，现场可以看到至少有6节车厢离开轨道，其中1节车厢运载危险品。另据《今日美国报》报道，约有30节火车车厢脱轨，当地公共安全部门称目前没有人员伤亡报告，列车侧翻部分上也没有危险物品。

据福克斯新闻网报道，警方称，在调查进行期间，该地区的道路将被封闭。密歇根州环境、五大湖和能源部（EGLE）表示，他们知道范布伦镇的火车脱轨事故，初步报告显示脱轨对公众没有威胁。该部门的人员正在前往现场，协助评估情况。

就在不到两周前，一列运载有毒化学品的火车在俄亥俄州东巴勒斯坦镇脱轨。在50节脱轨车厢之中有10节车厢装载了有毒化学品。当地的应急人员2月6日下午对这些氯乙烯进行“受控释放”和燃烧，当地大量居民被疏散。但是，氯乙烯燃烧时会产生光气和氯化氢，光气是是一种剧毒气体。据加拿大广播公司报道，当地许多居民“仍然被恐惧、不信任和怀疑所折磨”。当地居民莫拉·托德说，在疏散令结束后她回到了这里，“我们在那里待了大约15分钟，喉咙就干涩、发紧，有点恶心、头晕，像晕车的感觉。”于是她离开了家乡前往肯塔基州。

在评论东巴勒斯坦镇火车脱轨事件时，《今日美国报》称，美国的火车越来越不安全，类似俄亥俄州这样的火车脱轨事故可能会更加频繁发生。由于铁路运营商面临着来自长途卡车的竞争，各大公司都在努力降低成本，包括裁员。在过去10年里，美国的列车整体长度和重量都有所增加，让列车刹车变得更加困难。劳工代表和行业专家向《今日美国报》表示，为了降低成本，铁路公司进行游说，反对成本高昂的监管，并采取增加列车长度、减少检查时间、大幅削减铁路员工等措施，使得火车变得越来越不安全，此举令出现类似俄亥俄州火车脱轨的事故概率更高。

美国媒体“新闻国家”网站刊文称，俄亥俄州的有毒化学物质释放引起了人们的广泛关注，这威胁到2000多人的健康，迫使他们离开家园。现在，知名官员、环保活动人士和当地居民越来越担心，白宫没有足够认真地对待这场环境灾难，特别是火车脱轨事故使小镇笼罩在黑烟和潜在危险的化学物质中。自从疏散令解除以来，越来越多的人报告说眼睛有灼烧感、头痛和闻到强烈的化学气味。他们还报告说动物生病或死亡。一些共和党议员批评美国国家环境保护局局长迈克尔·里根、美国交通部长布蒂吉格甚至都没有前往事故现场。当地社区觉得他们没有从美国政府那里得到足够多的实际帮助，而这些事情本应是政府的优先事项。

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