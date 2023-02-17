人民网安卡拉2月16日电 （记者沈钧）2月16日晚，中国赴土耳其开展国际救援的中国救援队82名队员，乘坐国航包机回国。中国香港特区救援队同机返程。

当地时间当天12时许，中国救援队从哈塔伊体育场营地撤离。在撤离营地前，救援队将食品、饮水、部分帐篷等生活物资和全部医疗物资留给灾区，作为对灾区民众的又一份心意。

中国救援队队长赵明说，自2月8日到达当地灾区后，根据土方提出的范围，救援队到受地震灾害最严重之一的哈塔伊省执行搜救任务。在搜索中，救援队努力搜索生命迹象，不放弃一切希望。在执行救援任务期间，累计共派出救援人员21个批次，308人次，搜索评估建筑87栋，排查总面积超过70万平方米，共营救被困人员6人，搜寻遇难者11人。其间，救援队克服了余震、严寒、后勤物资供应紧张、交通拥堵等困难，队员们仍保持饱满的热情，专注地投入搜救工作。

中国救援队的工作，获得了土方人士的高度肯定。在当天土方政府送别救援队时，土耳其外交部地区协调员伊斯马伊尔表示，深深感谢中国救援队的辛勤工作。他说，救援队付出的努力，将促进两国关系的发展。

当天，中国驻土耳其大使刘少宾前往阿达纳国际机场送行。他说，中国救援队来土开展救援，充分体现了中国政府和人民的国际人道主义精神，体现了中土两国人民守望相助、患难与共的友好情怀，以实际行动践行了人类命运共同体的理念。

当天下午，救援队在土方和中国驻土耳其大使馆人员送别之中，离开了哈塔伊体育场营地，经由阿达纳国际机场返回北京。

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