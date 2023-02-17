人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国救援队圆满完成赴土耳其救援任务拔营返程

2023年02月17日08:45 | 来源：人民网-国际频道
小字号

中国救援队圆满完成赴土耳其救援任务拔营返程。应急管理部新闻司供图
中国救援队圆满完成赴土耳其救援任务拔营返程。应急管理部新闻司供图

人民网安卡拉2月16日电 （记者沈钧）2月16日晚，中国赴土耳其开展国际救援的中国救援队82名队员，乘坐国航包机回国。中国香港特区救援队同机返程。

当地时间当天12时许，中国救援队从哈塔伊体育场营地撤离。在撤离营地前，救援队将食品、饮水、部分帐篷等生活物资和全部医疗物资留给灾区，作为对灾区民众的又一份心意。

中国救援队队长赵明说，自2月8日到达当地灾区后，根据土方提出的范围，救援队到受地震灾害最严重之一的哈塔伊省执行搜救任务。在搜索中，救援队努力搜索生命迹象，不放弃一切希望。在执行救援任务期间，累计共派出救援人员21个批次，308人次，搜索评估建筑87栋，排查总面积超过70万平方米，共营救被困人员6人，搜寻遇难者11人。其间，救援队克服了余震、严寒、后勤物资供应紧张、交通拥堵等困难，队员们仍保持饱满的热情，专注地投入搜救工作。

中国救援队的工作，获得了土方人士的高度肯定。在当天土方政府送别救援队时，土耳其外交部地区协调员伊斯马伊尔表示，深深感谢中国救援队的辛勤工作。他说，救援队付出的努力，将促进两国关系的发展。

当天，中国驻土耳其大使刘少宾前往阿达纳国际机场送行。他说，中国救援队来土开展救援，充分体现了中国政府和人民的国际人道主义精神，体现了中土两国人民守望相助、患难与共的友好情怀，以实际行动践行了人类命运共同体的理念。

当天下午，救援队在土方和中国驻土耳其大使馆人员送别之中，离开了哈塔伊体育场营地，经由阿达纳国际机场返回北京。

 

【1】【2】【3】
(责编：崔越、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部