人民网约翰内斯堡2月16日电 （记者闫韫明）2月15日，东非原油管线项目-终端码头储罐区项目属地员工技能培训开班仪式在坦桑尼亚坦噶市职业教育培训学校举办。本次属地员工培训由中国石油大庆油田建设集团有限责任公司坦桑分公司主办，创造太阳（坦桑尼亚）分公司联合坦噶市职业教育培训学校、阿鲁沙技术学院承办。

项目系列培训班将在坦噶市职业教育培训学校和阿鲁沙技术学院开办，共开设H3SE检验员、电工仪表操作员、重机械操作员、焊工、储罐装配工、防腐工、起重操作工、管工8个岗位的培训课程，计划培训属地学员170余人。

坦桑尼亚能源部、坦噶省政府相关部门代表、东非原油管道项目管理公司代表、校方代表、参训学员代表等100余人参加了本次开班仪式。

据了解，东非原油管线项目-终端码头储罐区项目位于坦嘎市Chongoleani地区，临近印度洋，是坦桑尼亚政府重点建设项目。项目包括储罐区、终端区和码头三个分项目，其中储罐区和终端区两个分项目由中国石油大庆油田建设集团承建。

大庆油田建设集团项目经理郭立勇表示，此次培训活动是大庆油田建设集团落实属地化目标，提升属地人员技能水平，造福属地经济社会发展的重要举措。同时，本次培训活动还是中坦两国文化和技术交流的重要实践活动，能够起到加深两国人民交流理解、互信互融互通的作用。

(责编：崔越、常红)