救援现场。新华社王峰 摄

人民网安卡拉2月10日电（记者沈钧）当地时间2月10日清晨，中国救援队派出搜救组持续对伊诺努街区建筑进行搜救，并继续加强与联合国组织和其他救援队伍的沟通联络。根据联合国要求和国际救援协调联络工作标准，中国救援队派出搜索评估组，对沃达巴斯、阿克维列尔街区开展救援区域优先级评估，搜索该区域是否存在生命迹象。

10日上午9点，中国救援队、香港特区政府派出的搜救队和国内社会应急力量等人员一起在驻扎营区内举行庄严的升旗仪式。全体队员精神饱满，斗志昂扬，进一步坚定了“团结一致，顽强拼搏，为国争光”的信念。

9日，联合国救援协调中心（UCC）负责人到访中国救援队营地，对中国救援队所开展的工作和付出的努力表示感谢，协调中心会尽力协助各国救援队开展搜救工作。此外，上海电力、中化天辰、三一重工集团、国家电投上海能科等企业为救援队送来油料、重型设备、饮水、食材、毛毯等一批急需物资。

9日深夜，深圳公益救援队抵达中国救援队营地。次日凌晨，中国香港救援队抵达中国救援队营地。中国救援队与两支队伍建立了联络人小组制度，具体负责3支队伍间的沟通协调。据悉，截至10日上午9时，抵达土耳其地震灾区的中国社会应急力量救援的队伍共计15支288人。

中国救援队9日共派出3个批次、48名队员，在伊诺努街区的3个救援现场，成功营救出3名幸存者，并持续组织开展了搜索和评估工作。

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