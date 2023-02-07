人民网开罗2月7日电 （记者黄培昭）为期两周的第五十四届开罗国际书展2月6日在位于新开罗的国际展览中心落幕。共有来自53个国家的1047家出版社参展，书展吸引了数百万图书爱好者，向人们展示了书籍和文化的强大魅力。同时，记者注意到，书展上弥漫着浓浓的中国书香，中国优秀图书受到阿拉伯读者的青睐，中国文化的影响力越来越大。

书展规模超过往届

由埃及文化部和埃及图书总机构主办的开罗国际书展，1969年首次正式开幕，它是世界上最大、最有影响的书展之一，也是阿拉伯世界最古老的图书博览会，同时也是全球阿拉伯语图书的重要展销场所。据统计，每年开罗国际书展都吸引大约200万人前来光顾。

埃及媒体报道说，今年第五十四届书展，参展国家和出版机构，都超过以往。去年，有51个国家的1063家出版单位参展，今年这两个数字均有所提升。尤值得注意的是，一些国家和出版机构在缺席多年后，今年开始重回开罗书展，其中包括厄立特里亚、印度、加纳、科威特、摩洛哥等国，出版机构包括非洲出版商网络、科威特研究中心和阿联酋战略研究中心等。多米尼加、匈牙利等国则是首次参加。这些说明，开罗国际书展经历数十年的风雨后，至今吸引力犹在。

人民网记者在现场看到，开罗国际展览中心的5个大厅，全被辟为书展场所。参展单位一家紧挨一家，游客更是人头攒动、摩肩接踵，一个个或聚精会神地挑选图书，或心无旁骛地埋首阅读。埃及图书总机构总裁艾哈迈德·巴黑·埃丁说，书展的前10天，就已有287万人次现场观展并购买图书，而通过书展专设网络平台的线上参展人数更是不计其数。书展期间，还进行了近千场各类研讨会和文化讲座等活动。

埃及政府高度重视开罗国际书展。总理马德布利率文化部长等赴现场，为书展揭幕并发表讲话，他强调说：“第五十四届开罗国际书展反映了埃及在该地区的文化角色，以及埃及几个世纪以来对阿拉伯文化事业所作出的巨大贡献。”马德布利欢迎今年开罗国际书展的参与者，强调埃及将继续支持每年一度的这一文化盛事。

《金字塔报》报道说，本届图书博览会，是开罗国际书展巨大影响力的延续，它从一个侧面凸显埃及的文化软实力，无论过去、现在还是未来，埃及都始终热衷于文化事业，并使开罗国际书展成为埃及面向世界的一扇文化窗口，以及世界文化进入埃及的重要门户。

传统文化图书受青睐

本届书展的口号是：“以埃及的名义一起：我们阅读……我们思考……我们创造。”

约旦是本届书展的嘉宾国，约旦在书展上提出的口号是：“约旦：过去的文明和未来的创造力”。约旦推出了高质量的书籍和出版物，并以文学、文化和民俗活动为特色，介绍独具风采的约旦文化遗产、传统文化和创意产品，受到各方好评。

记者注意到，书展上展览的图书，90%以上都是阿拉伯语书，其中，有关埃及和相关阿拉伯国家历史、地理、文化、文学、考古等方面的书籍琳琅满目，并颇受读者欢迎。在开罗供电局工作的读者法伍齐，抱着刚买的一摞图书兴奋地告诉记者，他很喜欢诺贝尔文学奖获得者、埃及作家马哈福兹的作品，以前都是从图书馆借阅，这回趁着打折，一口气买了好几部大部头，以后可以慢慢地阅读了。

本届书展的一个特点是，传统文化和民族历史类的图书尤其受到青睐。埃及《金字塔报》报道说，此次开罗国际书展开幕的背景，是读者对民族文化、历史知识和其他非小说类书籍的需求激增。文章指出，在过去的20多年来，小说的主导地位使许多小说家得以在当代埃及和阿拉伯文学领域留下印记，他们的作品也很畅销，但这种状况正受到挑战。今年，出版商们表示，读者对非小说类作品的兴趣越来越大。阿卜杜拉·萨克尔出版发行的大部头《埃及智慧的历史》就颇受读者好评。

阿拉比出版社负责人谢里夫·巴克尔告诉记者，人们“对哲学、文化古籍等有着浓厚的兴趣”。他解释说，这就是为什么阿拉比出版社决定大量出版哲学、文化类图书的原因。“总的来说，非小说类作品正在产生强劲的回归，我想我们在去年书展上已经看到了这一点，因此，今年我们的出版物清单设计了相当数量的非小说类作品。”巴克尔说。

伊曼·拉马丹是三个孩子的母亲，其中最小的6岁，最大的14岁，她认为今年的开罗书展是一个鼓励孩子们阅读的好机会。伊曼告诉记者，她为孩子购买了许多寓教于乐、以生动文笔讲述历史文化故事的书，希望孩子们养成喜爱阅读的习惯，在阅读中陶冶性情、健康成长。

值得注意的是，今天的开罗书展上，除了打折外，还首次出现了允许读者分期付款购书的现象。原因是埃镑贬值、通膨高企，纸张和图书的价格攀升，使不少人面临支付压力。对此，埃及出版商协会表示，读者现在可以选择花长达9个月的时间购买一本书，支付1.5%的利息即可。

书展弥漫着中国书香

本届开罗书展恰逢中国农历新年，一直致力于传播中国优秀文化的埃及希克迈特文化产业集团，在两个展位上悬挂起了多个大红灯笼，同时张贴鲜艳的红色海报，并贴满大大的“福”字和对联，既醒目又喜庆，成为书展上的一抹亮色。

记者在2馆B45和5馆C13展位，看到希克迈特文化共展销有关中国政治、经济、文化生活、文学、儿童绘本和中文教育等在内的千余种书籍，还有首次发行的约70余种由中文直接翻译成阿拉伯语的新书。

在书展十分醒目的位置，摆放着《习近平谈治国理政》第三卷的阿拉伯语精装版，上下一共五排，数量很多。记者注意到，有不少阿拉伯读者在书前驻足流连，并细加翻阅。

书展上展出的中国文学类书籍，主要包括《群山之巅》《青鸟故事集》《捎话》《东门破》《南门开》《西门行》等。《青鸟故事集》由中国作家协会副主席李敬泽著，阿拉伯语由穆罕默德·阿卜杜勒·哈米德翻译。这是一本散文、评论集，充满考据和思辨，也是一部幻想性的小说。作者如同考古学家般穿行于博杂的历史文本，收集起蛛丝马迹、断简残章，编织出逝去年代错综复杂的图景。

《群山之巅》由中国作家迟子建著，阿语由艾哈迈德·扎里夫翻译。这本书讲述了中国北方苍茫的龙山之翼，一个叫龙盏的小镇，屠夫辛七杂、能算生死的精灵“小仙”安雪儿、击毙犯人的法警安平、殡仪馆理容师李素贞、绣娘、金素袖等，一个个身世性情迥异的小人物，在群山之巅各自的滚滚红尘中浮沉，爱与被爱，逃亡与复仇，他们在诡异与未知的命运中努力寻找出路；怀揣着各自不同的伤残的心，努力活出人的尊严……

历史艺术类、科普类和儿童文学类图书主要有：《中国香文化简史》《汉字的诱惑》等，科普类的包括《讲给孩子的故宫：探秘建筑》《讲给孩子的故宫：寻找宝藏》《讲给孩子的故宫：纸上看展》《江淮八记》《世界遗产与国家公园——青海可可西里》等。少儿类的包括《念书的孩子》《桂花雨》《大熊的女儿》《血燕》以及“我不是夏蛋蛋系列”之《魔法花袜子》《蓝耳朵》《信箱里掉出一个小精怪》《千万不要得罪蚊子》等。其中，由拉德沃·伊姆巴翻译的中国作家孟宪明的《念书的孩子》，获得埃及文化部颁发的“儿童文学最佳翻译奖”。当地许多读者在中国图书前流连、阅读和选购，表现出对中国文化的强烈兴趣和喜爱。

希克迈特文化产业集团总裁艾哈迈德·赛义德在接受人民网记者采访时说，随着中国经济实力的不断提升和综合国力的持续强大，中国文化也正在阔步走向全球，吸引着愈来愈多的阿拉伯读者。

“开罗国际书展的全球影响力与日俱增，希克迈特文化每年都参展，从参展规模到参展图书种类和数量，无不体现着我们在促进中阿文化交流方面的努力和用心。以书展为媒，向阿拉伯民众展示中华文化的魅力，让越来越多中国优秀图书和丰富多彩的阅读活动与阿拉伯读者共享，是我们的最大愿望。”赛义德说。

(责编：高歌、常红)