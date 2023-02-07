人民网悉尼2月5日电 “湘”音难改，乡情难忘。2023年2月5日（农历正月十五）借着元宵佳节，澳大利亚湖南会在悉尼歌剧院隆重举行20周年庆典活动，通过民乐、民歌演奏，人员交流等多种方式，宣传湖湘文化的独特魅力，回顾湖湘文化在澳20年建设与发展。

澳大利亚湖南会现任会长赵大成表示，非常荣幸能在世界文化遗产、澳洲地标性建筑及西方文化艺术殿堂悉尼歌剧院举办庆典活动，并讲述自己在澳传播和弘扬湖湘文化并融入澳洲多元文化的故事。

据悉，二十年来澳洲湖南会在“联络乡亲情谊、服务澳洲湘人、反哺祖国故乡，弘扬湖湘文化”的理念指导下，举办了近百场丰富多彩的活动，接待了近百次的来自家乡湖南的政商代表团，为建立中澳友好关系、推进经贸、文化、教育交流合作、推介湖南产品和湖湘文化等牵线搭桥。

活动方称，在悉尼歌剧院举办庆典最大的目的，是让澳洲当地人民更加了解中国和湖南文化，发展湖南文化同时也可以让乡里同胞更好融入澳洲本地文化，为两国文化互融搭建交流平台。

此次活动，受邀嘉宾及湖南会理事会为在场的观众献上了包括集体合唱、湖南花鼓戏、湖南民歌、中国名族乐器在内的一系列精彩节目。同时出席活动的湖南会成员分享了个人及家庭在澳洲传承湖湘文化并融入澳洲多元文化的故事。

庆典活动结束后，澳洲湖南会将汇集澳大利亚湖南人弘扬湖湘文化的故事编印成册，让湘音湘情在中澳两地广泛传播。（实习生汪奕含）

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