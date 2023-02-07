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2023年全法学联新春联欢晚会举行

2023年02月07日09:48 | 来源：人民网-国际频道
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全法学联新春联欢晚会现场节目表演。人民网记者 刘玲玲摄
全法学联新春联欢晚会现场节目表演。人民网记者 刘玲玲摄

人民网巴黎2月6日电 （记者刘玲玲）当地时间5日晚，全法学联2023年新春联欢晚会在法国伊西雷穆利诺市会议宫举行，中国驻法国大使卢沙野及夫人、公使陈力，以及法国汉语总督学尼古拉·易杰、法国伊西雷穆利诺市议员卡罗琳·米兰等嘉宾应邀出席。700余名中国在法留学人员，以及旅法华侨华人专家学者、国际中文教育工作者、学习汉语的法国学生及留华毕业生等各方面代表共近千人参加。

卢沙野在致辞中表示，希望广大留法青年学子以实现中华民族伟大复兴为己任，刻苦学习，不断进步，早日成为社会主义现代化建设的新生力量。希望大家发挥融通中外的优势，讲好中国故事，传播好中国声音，展现当代中国青年风采，投身中法各领域交流，为推动中法合作迈上新台阶贡献力量。

全法学联主席张乙江在致欢迎词时表示，新时代的留法学子应赓续红色基因，刻苦求学，勇于担当，爱国报国，为国家富强、民族复兴贡献智慧和力量。

晚会以“瑞兔百福”为主题，节目精彩纷呈，充分展现了留法学子奋发向上的精神风貌和热情洋溢的青春气息。

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(责编：于洋、杨牧)

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