人民网喀土穆2月6日电 （记者苏航）近日，中国第9批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营顺利通过到达任务区后首次装备核查，获联合国驻南苏丹特派团核查组的高度评价。

此次装备核查，重点围绕维和步兵营战备建设及装备保障能力进行核查评估。联南苏团派出11人组成核查组，首先听取了营长杨帆对装备管理情况的汇报，随后他们采取现地查看、实装操作等方式，对中国营200余台装备、38类7000多件物资器材以及70余类联合国资产进行全面核查评估。

核查过程中，联合国官员逐台、逐项、逐条进行检查，认真细致分析维和步兵营装备性能及遂行任务能力。分队官兵结合自身岗位，准确介绍编配物资器材的数质量情况和武器装备战技术性能。最终，核查组一致认为中国维和步兵营所属装备物资全部达到联合国规定标准，满足自我维持和执行任务需要。联南苏团装备核查负责人阿泽布·塞尤姆称赞道：“中国营的装备性能良好，维护保养科学，官兵专业素质过硬，准备精细全面，为联南苏团各出兵国立起了新标准。”

该营保障组组长李广友介绍道：“装备核查事关中国军队形象，为高标准、一次性通过装备核查，我们常态落实装备日常维护保养制度，加强法规学习和研究，精准掌握数质量情况，并细致排查装备故障，确保装备及设施性能始终处于良好状态，为完成维和使命任务提供有力支撑。”

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