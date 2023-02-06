人民网墨尔本2月6日电 由墨尔本交响乐团与四川交响乐团联袂举办的第十届中国新年音乐会于2月4日晚在澳大利亚墨尔本隆重上演，共庆中国农历兔年的到来。

这是墨尔本交响乐团第十年举办中国新年音乐会，本场演出由四川交响乐团艺术总监兼首席指挥家洪毅全担任指挥，中澳两国音乐家联袂演奏，并由来自四川的女高音歌唱家张玫瑰独唱。演出曲目不仅包括中国作曲家关峡、丁善德的作品，还有多尼采蒂和柴可夫斯基的西方古典音乐杰作，以及澳大利亚华裔作曲家于京君和澳大利亚作曲家格雷姆·科恩的精彩作品。中国知名现代作曲家叶小纲描绘四川秀美山水的交响组曲《四川印象》给近两千名中外观众留下深刻印象。

中国驻澳大利亚大使肖千对墨尔本交响乐团举办第十届中国新年音乐会发来贺词，肖千指出，中国新年音乐会已成为中澳人文交流的光辉品牌，希望墨尔本交响乐团继续发挥积极作用，为增进两国和两国人民之间的了解和友谊做出更大贡献。

中国驻墨尔本代总领事曾建华在致辞中赞扬墨尔本交响乐团十年来通过不断努力，即使在新冠疫情期间也从未放弃，已使中国新年音乐会成为墨尔本地区中国新年欢庆活动中，深受民众欢迎的不可或缺的品牌项目。

澳大利亚外交及贸易部助理部长蒂姆瓦茨在演出开始前的致辞中表示，拥有悠久历史的墨尔本交响乐团与中国建立并保持联系，是中澳两国间文化联系至关重要且不断增长的标志。蒂姆瓦茨说：“我们有幸支持墨尔本与四川交响乐团的合作，艺术纽带对于深化两国人民之间的相互了解非常重要。”

演出正式开始前，四川交响乐团团长吴灵峰与墨尔本交响乐团董事会主席李大伟代表双方签订了为期三年的新的合作协议。这一合作将进一步推动中澳两国及姐妹省州（四川省与维多利亚州）之间的文化交流、务实合作、民心相通。

两乐团间新的合作伙伴关系，意味着双方将开展多方位的交流项目，包括共同创作新的音乐作品，分享行政和运营方面的经验，并为音乐家和首席指挥提供更多交流的机会，进一步推动两国文化交流。墨尔本交响乐团总经理苏菲·加莱斯女士表示，墨尔本交响乐团非常荣幸能够通过音乐这一共同语言将人们联系在一起。加莱斯说：“我们很自豪能够在充满活力的墨尔本与世界各地进行交流和建立文化联系。”

四川交响乐团团长吴灵峰表示，多年的合作关系将为双方带来丰富的文化利益，四川交响乐团期待着在相互交流项目中分享独具特色的中国音乐和传统文化。

中国驻澳大利亚大使馆公使衔文化参赞松雁群出席了签约仪式及音乐会。（李一鸣）

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