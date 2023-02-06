元宵游园会活动上，中国巴西艺术家同台表演。人民网记者 毕梦瀛摄

人民网伊瓜苏2月5日电 （记者毕梦瀛）当地时间2月5日，在巴西南部著名旅游城市伊瓜苏，挂满红灯、中国结等装饰的游船缓缓行驶在巴拉那河上。伴随着悠扬的歌声和热情的巴西舞蹈，中巴友人一同品尝着汤圆，为伊瓜苏元宵节系列庆祝活动画上了句号。

5日上午，元宵游园会活动在该市和平广场上举办，红灯、玉兔等元素组成的舞台下围满了前来观看表演的民众。古筝、二胡、琵琶各种传统中国乐器的表演令现场观众目不暇接，巴西乐队演绎的首首经典中国歌曲更是引得掌声连连。小朋友展开印有中国水墨画的扇子笑盈盈地站在玉兔形象旁合影，街边的商贩对路过的中国朋友热情地道着节日快乐。

驻巴西大使祝青桥在致辞中表示，中国和巴西是各具特色的文化大国，双方文化交流精彩纷呈。游园会上中巴艺术家联袂带来的精彩表演，带大家感受中巴友好跨越山海的友好情谊，体验两国文化交融的独特魅力。愿继续同包括伊瓜苏市在内的巴西各界友人携手努力，进一步增进两国人民间的相知友好，共创新时代中巴关系的美好未来。

现场许多华侨华人感慨道，能在异国他乡与巴西友人一起欢度元宵节这个重要的传统节日倍感开心亲切。侨胞施智文表示，十分自豪越来越多国家庆祝中国传统节日，也有许多国家将春节列为法定假日。这不仅是中国文化影响力的体现，也是对当地华侨华人的认可。

作为当地元宵庆祝活动的一部分，当地地标建筑摩天轮也于4日晚披上了新衣，点亮了象征中国的红色，庆祝佳节。出席点灯仪式市议会主席莫拉莱斯表示，伊瓜苏与中国许多城市保持着友好交流，两国人民交往频繁。市议会已起草法案，拟将中国春节纳入该市的法定假日。

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