人民网旧金山2月5日电 （记者邓圩）2月4日，旧金山举行中国农历新年大游行活动。游行持续3个多小时，巡游队伍长达数公里。舞龙舞狮、武术、歌舞、行进乐队等多种形式的表演吸引了观众驻足。

中国驻旧金山总领事张建敏、加州总检察长邦塔、旧金山市长布里德以及州、市政要和各界代表纷纷为在场民众送上农历新年祝福，祝愿兔年幸福安康、和谐融洽。张建敏同布里德、中华总商会刘运方会长等一道点燃鞭炮，欢庆农历新年。

据悉，旧金山中国农历新年大游行被誉为亚洲之外规模最大的春节庆祝活动。今年元宵节巡游有来自旧金山湾区以及全美各地的数十辆花车参加，政府部门、商业机构、民间团体组织的上百支队伍，数万名群众冒雨参加游行。约上百万人现场观看了游行活动。

张健敏在大游行现场向广大华侨华人和各界朋友致以新春祝福并在答谢会中表示，大游行活动的成功举行，体现了旧金山华人社区团结协作、万众一心、自强不息的精神。加州华侨华人通过百年奋斗，持续传承弘扬中华文化、促进社区繁荣和谐，对当地经济、社会和文化发展做出了重要贡献。驻旧金山总领馆愿继续与领区各界和华侨华人一道，推进中美关系健康稳定发展，推动中美地方合作取得实效。

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