2023年2月6日，搭乘春秋航空航班的首批中国团队游客抵达泰国曼谷廊曼机场。人民网记者 孙广勇摄

人民网曼谷2月6日电 （记者孙广勇）2月6日早上8时05分，搭乘春秋航空9C7419航班的近40人团队游客，从广州飞抵泰国曼谷，受到了当地热情迎接。他们将进行为期6天的曼谷芭提雅沙美岛浪漫之旅。时隔3年中国出境团队游试点恢复后，该团是在首批20个目的地国家中率先抵达的第一个旅游团。

泰国曼谷廊曼机场举办了隆重、热情的欢迎仪式，迎接中国首发旅游团游客的到来。泰国国家旅游局局长育他萨、中国驻泰国大使馆代办杨欣、联合国国际民航组织亚太办事处主任马涛、廊曼国际机场局长卡兰等出席欢迎仪式，并为游客赠送精美伴手礼。

旅游业是泰国支柱产业之一，2019年来自外国游客的收入占泰国GDP的12%，在当年入境泰国3980万人次的外国游客中，中国游客近1100万人次，成为泰国旅游市场最大客源。疫情给泰国旅游业造成巨大冲击，从政府机构到私营企业，泰国上下都热切期盼中国游客的回归，为旅游业和经济复苏增添动力。

泰国国家旅游局局长育他萨表示，2023年是泰国旅游年，政府将推动旅游相关收入达到2019年的80%、即实现2.4万亿泰铢的目标，以及游客人数达2500万人，其中中国游客是重要的客源，预期目标为500万人次。今年1月入境泰国的国外游客接近200万人次，其中来自中国的游客增长近3倍。随着中国不断优化调整防疫措施，有序恢复中国公民出境旅游，中国游客回归将使泰国旅游业将迎来新机遇。泰国旅游业将加快复苏，而旅游业和居民消费的持续恢复将支撑泰国经济增长。

为助力经济复苏，泰国制定了全面发展旅游业的长期政策。1月3日，泰国内阁通过2023至2027年度国家旅游发展战略五年总体规划方案，5年后外国游客赴泰旅游人数和收入将双双翻番，分别达到8000万人次和5万亿泰铢。

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