人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

2月6日中国出境团队游试点恢复第一天

中国出境游“第一团”飞抵泰国

2023年02月06日10:11 | 来源：人民网-国际频道
小字号

2023年2月6日，搭乘春秋航空航班的首批中国团队游客抵达泰国曼谷廊曼机场。人民网记者 孙广勇摄
2023年2月6日，搭乘春秋航空航班的首批中国团队游客抵达泰国曼谷廊曼机场。人民网记者 孙广勇摄

人民网曼谷2月6日电 （记者孙广勇）2月6日早上8时05分，搭乘春秋航空9C7419航班的近40人团队游客，从广州飞抵泰国曼谷，受到了当地热情迎接。他们将进行为期6天的曼谷芭提雅沙美岛浪漫之旅。时隔3年中国出境团队游试点恢复后，该团是在首批20个目的地国家中率先抵达的第一个旅游团。

泰国曼谷廊曼机场举办了隆重、热情的欢迎仪式，迎接中国首发旅游团游客的到来。泰国国家旅游局局长育他萨、中国驻泰国大使馆代办杨欣、联合国国际民航组织亚太办事处主任马涛、廊曼国际机场局长卡兰等出席欢迎仪式，并为游客赠送精美伴手礼。

旅游业是泰国支柱产业之一，2019年来自外国游客的收入占泰国GDP的12%，在当年入境泰国3980万人次的外国游客中，中国游客近1100万人次，成为泰国旅游市场最大客源。疫情给泰国旅游业造成巨大冲击，从政府机构到私营企业，泰国上下都热切期盼中国游客的回归，为旅游业和经济复苏增添动力。

泰国国家旅游局局长育他萨表示，2023年是泰国旅游年，政府将推动旅游相关收入达到2019年的80%、即实现2.4万亿泰铢的目标，以及游客人数达2500万人，其中中国游客是重要的客源，预期目标为500万人次。今年1月入境泰国的国外游客接近200万人次，其中来自中国的游客增长近3倍。随着中国不断优化调整防疫措施，有序恢复中国公民出境旅游，中国游客回归将使泰国旅游业将迎来新机遇。泰国旅游业将加快复苏，而旅游业和居民消费的持续恢复将支撑泰国经济增长。

为助力经济复苏，泰国制定了全面发展旅游业的长期政策。1月3日，泰国内阁通过2023至2027年度国家旅游发展战略五年总体规划方案，5年后外国游客赴泰旅游人数和收入将双双翻番，分别达到8000万人次和5万亿泰铢。

【1】【2】
(责编：于洋、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部