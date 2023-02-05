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通讯：中国纺织出口企业借纽约展会拓商机

2023年02月05日10:23 | 来源：新华网
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2月1日，在美国纽约举办的第二十四届纽约纺织服装展上，纽约采购商埃兹拉·杰克·卡坦（左）到江苏苏豪技术贸易有限公司展位洽谈。新华社记者 刘亚南 摄

　　新华社纽约2月2日电 通讯：中国纺织出口企业借纽约展会拓商机

　　新华社记者刘亚南 潘丽君 杨士龙

　　“美国采购商对中国企业参展感到兴奋。”在美国纽约举办的第二十四届纽约纺织服装展承办方负责人、法兰克福展览（北美）有限公司副总裁珍妮弗·培根2日告诉新华社记者。

　　本届展会由中国纺织工业联合会主办、中国国际贸易促进委员会纺织行业分会与法兰克福展览（北美）有限公司共同承办，于1月31日至2月2日在纽约市贾维茨会议中心举行。

　　超过20个国家和地区的300多家展商参加此次展会，其中中国展商占比过半。行走在展厅中，很容易看到中国展商忙碌的身影。培根说，展会因中国企业参展而氛围活跃。

　　江苏苏豪国际集团在展会上设立了三个展位，展出各类产品。集团旗下的江苏苏豪技术贸易有限公司销售经理汤明星告诉记者，新冠疫情前，该公司每年都参加这个展会，今年是疫情暴发以来首次出国参展。

　　“参展感觉不错，人流量多，有一些很有质量的客户。”汤明星表示，受疫情影响，公司近几年主要通过邮件与客户联系，也确实需要通过面对面方式维护客户关系，“见面比电话、邮件更有效”。

　　按照计划，汤明星和同事对美国客户的走访要持续到2月7日，随后将赶赴加拿大蒙特利尔和多伦多等地继续拜访客户。

　　纽约采购商埃兹拉·杰克·卡坦从事服装进口和分销，专门到中国企业展位前沟通交流。他告诉记者，自己1993年就与中国企业有商业往来，“中国供应商非常高效、诚信，能够按时执行合同”。

　　卡坦表示，就创新和质量而言，中国是全球供应链中非常重要的一部分。他计划在4月参加广交会，拓展业务。

　　浙江全美实业有限公司纽约办公室销售负责人李丽芳表示，企业自身的服务、质量和价格对美国客户很有吸引力，希望随着疫情冲击缓解，企业订单量进一步增加。

　　培根接受记者采访时表示，中国企业全面回归纽约展让大家都很兴奋。“展会开始前，我们接到关于中国展商是否亲自参展的问询电话，美国采购商表示，只有中国展商亲自参展，他们才会来展会。”

　　中国国际贸易促进委员会纺织行业分会副会长张涛告诉记者，对当地买家来说，面对面交流是纺织服装展览不可或缺的环节，也对中国企业稳定订单和市场份额至关重要。（参与记者：张墨成）

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(责编：燕勐、徐祥丽)

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