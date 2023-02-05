《念书的孩子》阿拉伯语翻译本获奖现场。人民网记者 黄培昭摄

人民网开罗2月4日电 （记者黄培昭）第54届开罗国际书展眼下正在如火如荼地进行之中，本届书展主题为“让我们以埃及之名——阅读……思考……创造”，来自53个国家和地区的1047家出版机构参展。中国儿童文学作品《念书的孩子》，在本届书展上获得由埃及文化部颁发的“儿童文学最佳翻译奖”，这是希克迈特文化出版发行的图书第三年在开罗国际书展上获此殊荣，同时，希克迈特文化也成为开罗国际书展历史上首次连续两年获得“儿童文学最佳翻译奖”的出版机构。

希克迈特文化产业集团总裁艾哈迈德·赛义德博士作为第54届开罗国际书展专业项目活动负责人，带领希克迈特文化团队参展。本次书展共设两个展位，分别是2馆B45、5馆C13，共展销了包括阿拉伯文学、政治、社会、哲学，儿童绘本以及中国政治、经济、文化生活，文学及儿童绘本和中文教育等在内的千余种书籍。其中2馆B45展位主要展销的是大众类图书；5馆C13展位主要展销儿童类图书。

在本次开罗书展上，希克迈特文化首发约70余种由中文翻译成阿拉伯语的新书。其中包括20余种少儿和青少年文学书籍，30余种文学和学术研究类书籍，还有与北京大学出版社和华语教学出版社合作的十几种中文教学类书籍等。

《念书的孩子》由中国作家孟宪明著，阿文本由拉德沃·伊姆巴比翻译。本书展现了农村留守儿童的悲伤的现状，同时在爷孙俩相依为命的感情、开开与小胆儿的友情、开开与父母互相期盼的感情表现中，一股股温暖与感动流淌在全书中。

书展期间，为了让广大的阿拉伯读者畅享中国好书香，选购到更多与中国相关的图书，希克迈特文化在2馆B45展位特设分组打折专区，分别为30埃镑专区，60埃镑专区和90埃镑专区，包含近年来希克迈特文化出版发行的一大批畅销书和常销精品图书。

(责编：燕勐、刘慧)