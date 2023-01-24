人民网巴厘岛1月23日电 （记者张杰）22日，疫情以来首个中国游客直航包机落地印尼巴厘岛，印尼旅游部和巴厘省政府举办欢迎仪式欢迎中国游客。我驻登巴萨总领事朱兴龙出席欢迎仪式并致辞，巴厘省长考斯特、副省长阿杰和印尼旅游部市场局副局长马尔蒂尼，以及巴厘省旅游局、移民局、机场公司和各主要旅游协会负责人也参加了欢迎仪式。

此次欢迎仪式引发了印尼国内媒体的重视，印尼罗盘报、安塔拉通讯社等印尼主流媒体均赴现场报道。印尼方安排了巴厘岛传统歌舞和极具中国春节特色的舞狮表演迎接中国游客。出席欢迎仪式的中外贵宾在机场抵达大厅为每一名游客献上花环，赠送纪念品，并与中国游客合影留念。

朱总领事在致辞中赞赏印尼方为欢迎中国游客来巴厘岛所做的周到安排，表示印尼是中国恢复中国公民出境游业务的首批试点国家之一，印尼朋友们用实际行动表明印尼政府热烈欢迎中国公民到访巴厘岛。总领馆将与印尼有关部门加强旅游合作，促进两国人员交往和民心相通，助力巴厘省扩大就业和经济恢复，推动中印尼友好关系向前发展。总领馆将践行“外交为民”宗旨，为中国游客提供高质量的领事保护和服务。

考斯特省长表示，印尼高度重视中国市场，中国多年来一直是巴厘岛的最大游客来源国，最高峰时到访巴厘岛的中国游客总人数高达140万人。中国游客十分喜欢和熟悉巴厘岛，印尼方热烈欢迎中国游客再次到来，相信中国游客的回归一定能推动巴厘岛旅游业蓬勃发展。

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