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中缅各界共同欢庆新春佳节

2023年01月24日14:48 | 来源：人民网-国际频道
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人民网仰光1月22日电 （记者李秉新）中国驻缅使馆、中资机构、在缅华侨华人以及缅甸各界21日在仰光举行盛大庆祝活动，庆祝中国农历新年的到来。缅甸国家管理委员会主席敏昂莱率多位政府和军队高层人士观看了缅华侨界春节篮球友谊赛，并参与了迎新春各项庆祝活动。这是缅甸领导人首次出席缅甸华侨华人迎新春活动。中国驻缅甸大使陈海等使馆人员、缅甸中华总商会会长林文猛、缅甸篮球协会会长林宝泉、缅甸中国企业商会会长刘颖及缅华各界人士一同出席。

下午4时30分许，缅甸领导人敏昂莱来到杜瓦纳体育馆，陈海大使热烈欢迎，中缅两国嘉宾一同观看了舞龙舞狮以及中学生鼓乐行进表演和篮球友谊赛，比赛现场精彩纷呈喝彩不断，气氛轻松祥和。 

中缅嘉宾共同观看篮球友谊赛。人民网记者 李秉新摄

赛后双方走出体育馆来到广场上“锦绣唐人街”牌楼下面，在中缅双方嘉宾剪彩后，敏昂莱主席和陈海大使共同按下玻璃球按钮正式启动新春庆祝活动。随后双方嘉宾回到体育馆内参观中国传统民俗文化艺术和节日小吃展，在书法表演、窗花剪纸、中文图书以及节日小吃等展台前驻足观看并详细询问制作过程。

中缅嘉宾启动新春佳节庆祝仪式。人民网记者 李秉新摄

敏昂莱在致辞中表示，很高兴参加中国春节庆祝活动。缅中两国友好交往源远流长，胞波情谊深厚。中国侨胞在缅甸落地生根，同缅甸各族人民共同奋斗。中国是缅甸重要邻国和全面战略合作伙伴，缅方十分珍视。值此中国新春佳节之际，向缅华侨胞、全体中国人民以及世界各地华侨华人送上吉祥如意的祝福。

(责编：贾文婷、杨牧)

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