人民网里约热内卢1月22日电 （记者毕梦瀛）1月20日，驻圣保罗总领馆携手中巴社会文化研究中心、圣保罗汉语桥俱乐部在圣保罗市中心保利斯塔大道安奇塔大楼举办兔年春节投影秀。陈佩洁总领事、中巴社会文化研究中心主席罗士豪、联邦众议院中巴阵线主席皮纳托、圣保罗州议员莫赖斯、圣州帕拉纳帕内玛市市长赫塞尔、埃斯蒂瓦热尔比市市长博特略、圣保罗市文化局长托雷斯、市议员努内斯、市国关局局长办公室主任马西等出席并致辞，旅巴侨胞、中资、孔院和来自圣保罗州商学媒文体知名人士等中巴各界友人百余人参加。

巴西圣保罗新春投影秀活动喜迎兔年。驻圣保罗总领馆供图

陈佩洁总领事向来宾们拜年并表示，即将过去的虎年是昂扬进取之年，中国特色大国外交全面推进，中国发展为世界带来机遇，人类命运共同体更加坚实。中巴两国人民相知相亲相助，走出疫情开启复苏，合作成果更加丰硕，兄弟情谊更加深厚。即将到来的兔年是充满希望的一年，“兔”代表着机智敏捷、纯洁善良、平静美好的寓意。总领馆愿与各位侨胞和友人一道跨越山海、勇往直前，共同创造更加幸福美好的未来。

驻圣保罗总领馆供图

中巴社会文化研究中心主席罗士豪表示，在高层交往引领下，中巴两国不断深化务实合作，实现互利共赢。站在新的历史起点上，中巴合作将面临更广阔机遇，文化交流将为中巴关系增光添彩。愿发挥自身作用促进双方交流与合作，为深化中巴友好做出更多贡献。

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皮纳托众议员等嘉宾送上新春祝福并表示，中华民族千年传承的文明源远流长，博大精深。生肖兔和善安静，兔年为应对当前各类挑战传递出和平、对话、宁静和爱的积极寓意。中国是巴西最大合作伙伴，两国合作成果丰硕，圣保罗走在对华合作前列，双方携手抗疫共克时艰，人文交流丰富多彩，凝结起命运与共的深厚情谊。愿双方团结协作，共同更好发展。

驻圣保罗总领馆供图

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活动现场喜气洋洋，来宾们热烈交流，并纷纷换上汉服拍照留念。驻圣保罗总领馆供图

旅巴中国民乐艺术家现场演奏《天路》、《小城故事》等经典曲目，中巴艺术团体带来舞狮和川剧变脸表演，赢得在场观众连连喝彩。

陈佩洁总领事和罗士豪主席与在场观众一同欣赏了兔年春节投影秀，并向嘉宾们赠送了生肖兔子玩偶和友谊纪念章。

新华社、央广总台拉美总站、凤凰卫视、《圣保罗页报》、巴西精英电视台等中巴媒体对活动进行了报道。

(责编：贾文婷、杨牧)