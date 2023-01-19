沙特女大学生在展示福字（ 沙特国王大学女校供图）

人民网迪拜1月19日电 （记者管克江）1月18日，沙特国王大学女校中文专业举办中国农历兔年庆祝活动。活动上既有中国春节文化、茶文化和书法文化体验，也有沙特国王大学学生表演的汉服走秀和中国古典舞蹈，吸引了学校数百名师生参加。

在茶文化体验区，志愿者们展示了二十多种中国茶，参观者不仅能品尝到各种不同风味的茶，还可以享用绿豆糕、荷花酥等中式茶点。在书法文化体验区，访客既可以获得中国书法家为自己现场书写的名字，也能亲自用毛笔在宣纸上体验中国书法的乐趣。汉服秀以五名志愿者的中国舞开场，随后按朝代顺序向大家展示了不同时期的中式华服之美。

沙特国王大学女校中文教师曹若楠表示，这次活动受到了中国驻沙特大使馆、努拉公主大学以及沙特华侨华人的广泛支持，参与活动的沙特学生都表示对中国文化有了更深刻的感悟。沙特国王大学中文专业学生阿勒诺·法赫德为活动设计并制作了中式书签。她表示，参加中国文化体验活动让她对学习中文和中国文化更加充满热情，希望将来为促进沙中了解贡献力量。

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