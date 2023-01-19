人民网仰光1月19日电（记者李秉新）我国援助缅甸新一批用于学龄儿童加强针新冠疫苗19日抵达缅甸仰光，中国驻缅甸大使陈海、缅甸卫生部部长岱楷温、仰光省首席部长梭登到机场迎接并举行交接仪式。

中国援缅新一批疫苗运抵仰光 。人民网记者 李秉新摄

陈海大使在交接仪式上说，中缅两国山水相连，胞波情谊源远流长。缅方提出希望中方援助新一批疫苗后中方迅速响应，克服航班紧张困难第一时间发运疫苗。这批300万剂新冠疫苗主要用于学龄儿童加强针接种。中国始终坚持人民至上生命至上，已为14亿人口接种了超过34亿剂新冠疫苗，经受住了全球疫情多次冲击，保持了全球最低感染率和死亡率。不久前中国主动调整疫情防控措施，既最大程度保护人民生命安全和身体健康，又最大限度减小疫情对经济社会发展的影响。事实证明中国防疫政策调整科学、安全、有效，经济和社会活力进一步释放，将进一步展现世界经济复苏“稳定器”和“发动机”作用。未来中方将继续深化与缅方各领域合作，促进缅甸经济社会发展与民生改善，推动共建中缅命运共同体进程。

中缅双方举行新一批疫苗交接仪式。人民网记者 李秉新摄

缅甸卫生部长岱楷温表示，新冠疫情暴发以来，中国政府至此已向缅甸援助总计约5500万剂疫苗。缅甸作为主要接种中国新冠疫苗的国家目前新冠确诊率已非常低，死亡率几乎为零，中国新冠疫苗对防重症和降低死亡率有明显效果，这充分说明中国新冠疫苗有效、可靠。缅方还特别感谢中方援建的缅甸疾控中心和防疫人员培训中心项目将在2023年内建成并开放。不久前两国共同开放了边贸口岸并进一步加强了在边境地区的防疫合作，缅方也将继续在其他领域与中国开展密切合作。

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